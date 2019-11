KCMG vence a primeira prova da Asian LMS

Em uma corrida chuvosa a equipe KCMG venceu a primeira rodada da Asian LMS em Inje Speedium. Muito se comentou sobre o fato de apenas 2 carros inscritos na classe LMP2 poderiam ter problemas e a vitória ficar entre os GTs.

Felizmente ou infelizmente isso não aconteceu e o que se viu foi uma boa disputa entre o #18 pilotado por Akash Nandy, Gary Thompson e James Winslow contra o #24 da OAK Racing de Ho-Ping Tung, David Cheng e Jeffreyt Lee. A disputa entre os dois carros era intensa e só começou de fato após as primeiras oito voltas sob forte chuva terem sido feitas atrás do carro de segurança. A disputa estava boa até o #24 ser penalizado com uma parada extra de 2 minutos depois de ter ultrapassado o limite nos boxes acabando na terceira posição. Deixando o caminho livre para #18 vencer.

Em segundo no geral e em primeiro na classe GTC Ferrari #77 da equipe AF Corse com Steve Wyatt, Michele Rugolo e Andrea Bertolini que levou apenas 3 voltas do vencedor da prova. Teve uma batalha com o Aston Martin #007 da Craft Racing, mas o carro pilotado por Stefan Mucke, Frank Yu e Keita Sawa acabou abandonando por problemas mecânicos. A única Ferrari inscrita na classe GTE da equipe Taisan Ken Endless acabou em quarto. O segundo carro da equipe Taisan o Porsche 966 acabou em segundo na classe GTC.

Ferrari #77 da equipe AF Corse chega em segundo no geral e em primeiro na classe GTC.

O terceiro na classe GTC foi a #37 Lamborghini Gallardo GT3 da equipe BBT que não participou das seções de treinos livres e classificação mas que é um séria candidata a vitórias nas próximas etapas. Anthony Liu, Davide Rizzo e Massimiliano Wiser aproveitaram todo o potencial do carro. O McLaren #91 do Team AAI Rstrada que também teve uma penalidade acabou em 7º no geral e 4º em sua classe.

A próxima etapa será no dia 22 de Setembro no tradicional circuito de Fuji no Japão. A expectativa é de que mais equipes em sua maioria Japoneses venham alimentar o grid. Abaixo o resultado final da prova.