Asian LMS–Vitória da KCMG em Fuji

Era um ou outro… A vitória no “geral” da segunda etapa da Asian LMS teria que ser o #24 da OAK Racing ou do #18 da KCMG. Coube ao AOK azul e branco da dupla James Winslow e Hiroshi Koizumi vencer as 3 horas da segunda etapa e consecutiva. O #24 de Cong Fu Cheng e David Cheng chegou em segundo.

#007 Aston Martin vence na GTC

Com o sol brilhando todos os carros largaram de forma limpa, o que não demorou muito para o #18 da KCMG atacar. Na primeira curva Hiroshi Koizumi fez uma bela manobra em torno Jeffrey Lee com o OAK Racing # 24. No entanto, como sempre acontece nas corridas de endurance este foi apenas o começo de uma alternância na liderança que mudou de mãos algumas vezes durante as primeiras voltas. O #18 estava na liderança quando da sua primeira parada os boxes , quando James Winslow assumiu, assim como David Cheng que começou no #24 ambos mantendo um bom ristmo. No #24 entrou Cong Fu Cheng iniciando uma caçada já que voltou uma volta atrás do #18 KCMG. Com uma série de voltas rápidas cravou a melhor da prova com 1'35 0,843 . No entanto , apesar de todos os esforços Cong Fu Cheng não foi capaz de superar seu adversário e assumir a ponta. No último turno da prova Winslow fez conduziu o carro a vitória.

Na classe GTE a equipe Taisan Ken Endlees teve resultados regulares em todos os treinos livres e sessões de qualificação. A equipe de Akira Iida, Shinji Nakano, e Shogo Mitsuyama foram capazes de colocar um bom desempenho durante a corrida ficando em 12º no geral.

Ferrari #70 da equipe Taisan vence na classe GTE

Já na classe GTC A Craft Racing fez uma boa qualificação largando em primeiro, e repetindo o feito de Inje. Richard Lyons foi capaz de manter um bom ritmo durante todo o primeiro turno e entregou o carro na liderança para Frank Yu que que soube manter uma boa distancia da Ferrari #77 da AF Corse de Steve Wyatt e Michele Rugolo. A vitória do Aston #007 foi apertada terminando em 8º no geral, em segundo a Ferrari #77 da AF Corse. Houve uma forte batalha pelo terceiro lugar também entre o #9 da equipe Pacific Direction Racing com Porsche 911 e #26 Team Taisan Ken Endlees com seu segundo carro culmina. O #9 de Yuya Sakamoto e You Yokomatu acabaram subindo ao pódio.

Honda #16 fatura a vitória na classe SGT

NA classe SGT as equipes tiveram um desempenho muito equilibrados durante toda o final de semana e sem surpresa a vitória acabou com o #16 do Team Mugen de Hediki Mutoh e Yuhki Nakayama que ao longo da corrida foram capazes de evitar os problemas técnicos que afetaram seus principais adversários e conquistaram o primeiro lugar. Em segundo o #11 com um Mercedes SLS GTE da equipe Gainer dos pilotos Katsuyuki Hiranaka e Bjon Wirdheim e fechando o pódio o Subaru BRZ GT300 #61 da R&d Sport de Tetsuya Yamano e Kota Sasaki.

A próxima etapa será no dia 13 de Outubro em Zhuhai na China. Abaixo a classificação final da prova.