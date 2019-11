Murphy Prototypes vence em Paul Ricard, e Signatech Alpine fatura título 2013 da ELMS

Até o maior conhecedor de automobilismo sabe que se o carro nasce bem nascido as chances dele ter uma boa temporada serão muito grandes. Foi assim com o projeto de retorno da Alpine ao endurance anunciado no dia 8 de Março deste ano. Claro que o velho e bom Oreca 03 equipado com o motor Nissan se mostrou imbatível nas últimas temporada mas não podemos tirar o mérito da equipe e do seu planejamento.

Equipe Murphy vence sua primeira corrida na ELMS

A prova em um dos mais tradicionais circuitos da Europa com a incomparável reta Mistral se mostrou perfeita para belos pegas que se acentuaram na hora final da prova. Os vencedores da equipe Murphy Prototypes dos pilotos Johathan Hirishi e Brendon Hartlei puderam finalmente saborear sua primeira vitória depois de 93 voltas.

Os vencedores de 2012 o #1 da equipe Thiriet by TDS Racing tiveram problemas quando uma das rodas se soltou e com o tempo de ir aos boxes e fazer os devidos reparos acabaram lhe custando 7 voltas, o que ajudou em muito na conquista da Alpine.

Na LMPC Vitória ficou com o #49

Em segundo o #43 da equipe Morand Racing com Christian Klien e Natacha Ganchang que tiveram uma boa temporada de estreia aliado ao bom equipamento OAK Morgan. Em terceiro o #38 Zytek da Jota Sport que teve um belo duelo com o #43, inclusive largado melhor mas acabou sendo superado contentando-se com a posição.

Na classe LMPC a vitória ficou com o #48 do Team Endurance Challenge dos pilotos Anthony Pons e Sohiel Ayari. O #49 de Paul Loup Chatin e Gary Hirsch fizeram uma corrida discreta acabando em 22º no geral mas garantiram o título da temporada na classe.

Estreante na classe GTE RAM Racing fatura o título

Entre os GTE a estreante RAM Racing venceu com o #52 de Johnny Mowlem e Matt Griffin e levaram o título de pilotos e equipe em uma prova de ritmo forte desde o início. Em segundo a Ferrari #66 da equipe JMW Racing de Andrea Bertolini e Joel Camathias, fechando o pódio o Porsche #77 da equipe Proton Competiton de Christian Ried, Klaus Bachler e Nic Tandy.

Já entre os GTC outra estreante da temporada a equipe Russa SMP Racing venceu a prova e levou o título da temporada com Fabio Babini, Viktor Shaitar e Kyrill Ladygin. Em segundo o segundo carro da equipe o #77. Em terceiro o #86 a Ferrari da Scuderia Villorba Corse de Steeve Hiesse e Cedric Mezard também estreantes do campeonato.

Outra estreante começa com título: SMP Racing

Os vencedores da classe LMPC ganharam um convite para “subir” de categoria nas 24 horas de Le Mans do ano que vem podendo competir na LMP2, bem como os vencedores da classe GT que ganharam convite para subirem para a classe GTE-PRO e os vencedores da GTC para a GTE-AM. Para 2014 as mudanças na categoria serão significativas, O aumento de 3 para 4 horas de duração bem como mais tempo para testes visto que a ELMS não será mais uma prova “preliminar” como foi este ano. Acredito que as mudanças bem como provas em circuitos tradicionais tragam mais equipes e principalmente mais patrocinadores e espaço na mídia. Abaixo a classificação final do campeonato.

LMP2

1. Nelson Panciatici/Pierre Ragues – 85 pontos

2. Pierre Thiriet – 77

3. Simon Dolan/Oliver Turvey – 71

4. Jonathan Hirschi – 69

5. Brendon Hartley – 64

6. Mathias Beche – 62

7. Natacha Gachnang – 58

8. Michel Frey – 46

9. Patric Niederhauser – 40

10. Franck Mailleux – 30

11. Maurizio Mediani/Sergey Zlobin e Christian Klien – 28

13. Alex Kapadia e Bastien Briére/John Hartshorne/Thomas Dagoneau – 16

15. Mark Patterson – 14

16. David Heinemeier-Hänsson/Tom Kimber Smith e James Swift/Renaud Kuppens – 10

18. Olivier Porta/Romain Brandela/Stéphane Raffin – 8

19. Marcello Marateotto – 6

20. Tony Burgess – 4

LMPC

1. Paul-Loup Chatin/Gary Hirsch – 115 pontos

2. Anthony Pons/Soheil Ayari – 98

3. Alex Loan – 33

4. Nico Verdonck – 18

5. Nicky Catsburg/C.O. Jones – 16

6. Matthieu Lecuyer – 15

LMGTE

1. Johnny Mowlem/Matt Griffin – 114

2. Christian Ried – 80

3. Nick Tandy – 67

4. Gunnar Jeannette/Frankie Montecalvo e Federico Leo/Marco Cioci/Piergiuseppe Perazzini – 63

6. Andrea Bertolini/Joël Camathias – 61

7. Klaus Bachler – 48

8. Gianluca Roda – 40

9. Emmanuel Collard/François Perrodo e Patrice Milesi – 38

11. Jean-Karl Vernay – 24

12. Howard Blank/Jean-Marc Bachellier/Yannick Mallegol – 16

13. Paolo Ruberti e Sébastien Crubillé – 10

15. Horst Felbermayr Jr., Patrick Long e Wolf Henzler – 8

LMGTC

1. Fabio Babini/Viktor Shaitar/Kyrill Ladygin – 100

2. Andrea Rizzoli/Stefano Gai/Lorenzo Casé – 76

3. Andrew Smith/Ollie Milroy – 67

4. Aleksandr Frolov/Devi Markozov – 57

5. Luca Persiani – 47

6. Alasdair McCaig – 40

7. Boris Rotenberg – 23

8. Dylan Derdaele/Kuba Giermaziak/Raffi Bäder – 16

9. Joe Twyman e Steeve Hiesse/Cédric Mezard – 15

11. Nico Pronk/Peter Kox – 13

12. Diego Romanini/Fabio Mancini/Tommaso Rocca – 12

13. Mika Salo/Anton Ladygin – 11

14. Youri Evgstineev – 10

15. Matthieu Lecuyer/Dimitri Enjalbert/Thomas Accary – 8