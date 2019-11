Porsche revela mais detalhes do seu programa LMP1

Sem dúvida o maior acontecimento para 2014 no endurance mundial é o retorno da Porsche a Le Mans e ao mundial de endurance. Desde que foi anunciado no final de 2011, todas as novidades e vídeos que o fabricante alemão lança são rapidamente compartilhados nas mais diversas redes sociais e blogs.

Esta semana no circuito de Hockenheim a direção da marca revelou mais detalhes do programa para o ano que vem. Para Friz Enzinger este é a largada para os trabalhos da equipe.

“Mais do que tudo, as corridas longas são o trabalho equipe. Em 2014, os regulamentos técnicos são muito complexos, porque temos de usar a tecnologia híbrida. Durante a formação da equipe, tentamos reunir pessoas que foram muito ativaS na Porsche, mas também especialistas em automobilismo internacional” Completa o vice-presidente para o programa LMP1.

Enzinger está no programa LMP1 desde o início e já teve passagem pela Cosworth, Red Bull. Já Andreas Seidl é o chefe de operações do programa e fica baseado em Weissach aonde está a pista da Porsche. Já teve passagens pela equipe Sauber quando esta utilizava motores BMW e DTM. Está na Porsche desde o início do ano.

Para Wolfang Hatz do conselho de administração da Porsche AG o desenvolvimento do programa tem se mostrado complexo. "O desenvolvimento do LMP, bem como a formação da equipe de corrida tem progredindo bem.Estamos conscientes de que vamos enfrentar enormes desafios. Para o nosso primeiro, nossa meta é no mesmo nível dos nossos principais rivais. " Frisa.

Em termos de pilotos Romain Dumas, Timo Bernhard, Neel Jani e Mark Webber já estão confirmados, restando 2 nomes para pilotar os dois carros que estarão alinhados ano que vem. Segundo a imprensa internacional Marc Lieb e Brendon Hartley são os possíveis nomes para integrar a equipe. O primeiro já é piloto de testes da montadora enquanto Hartley competiu este ano na European Le Mans Series.