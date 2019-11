ALMS Petit Le Mans: Na última corrida do último campeonato, vitória da Rebellion Racing

Pode parecer clichê, mas a American Le Mans Series acaba de fazer parte do passado do Endurance. A vitória da equipe Rebellion marca o fim de um campeonato que teve 15 edições mas que não acabou no seu auge. Talvez se tivesse acabado nos melhores dias, não teria tido que se unir a Grand-Am para a criação de um campeonato único. Se será melhor, pior, não sabemos.

A prova deste ano em Road Atlanta não teve o brilho de outros anos, quando Audi, Peugeot e Porsche alinharam seus carros, porém a competitividade nunca abandonou o sinuoso traçado e houve uma bela disputa envolvendo o #12 da equipe Rebellion contra o #6 da Muscle Milk.

A vitória do HPD era evidente por conta do conhecimento de Lucas Luhr e Klaus Graf no traçado e principalmente em se livrar do intenso tráfego, que é uma das características da prova. Mesmo fazendo a pole e liderando em todos os treinos durante a corrida, o Lola B12/60 do time Suíço chegou a ficar 2 voltas atrás do #6, muito por conta de pequenos toques durante a prova. Mas assim como na edição de 2012, o rápido HPD enfrentou problemas e teve que abandonar. Se foi imbatível durante todo o ano em provas curtas na segunda mais longa, seu principal trunfo a estabilidade acabou lhe deixando a pé.

Level 5 vence na LMP2

Em segundo lugar na classe P1, o #16 da equipe Dyson, dos pilotos Chris Dyson, Tony Burgess e Chris McMurry, que nunca foi um fator durante a prova mas que sempre foi um adversário difícil quando o Lola da equipe Rebellion chegava para ultrapassar. Tanto que chegou a 20 voltas de desvantagem em relação ao líder. Além do HPD, o Delta Wing Coupe também não completou a prova.

Na classe LMP2, uma belo duelo entre os 4 carros HPD ARX-03b das equipes Level 5 e Extreme Speed, que culminou com a vitória do #551 da Level com os pilotos Scoot Tucker, Ryan Briscoe e Marino Franchitti. Eles superaram o #01 da EMS com Scoot Sharp, Anthony Lazzaro e o ótimo David Brabham, que chegou a liderar nas voltas finais mas acabou perdendo a posição durante os pits stops.

Brabham novamente pilotou carros de endurance, visto que compete atualmente na F-Indy. Em terceiro o #552 de Guy Cosmo, Peter Dumbrek e Jonny Kane. As equipes que competem atualmente na LMP2 já anunciaram que vão manter seus carros na classe ano que vem. A Level 5 foi além e comprou também um Oreca FLM09 para disputar a classe PC.

Na LMPC, vitória da equipe BAR1 Motorsport

Falando nos LMPC, a vitória da classe acabou nas mãos da equipe BAR1 Motorsports do trio Kyle Marcelli, Chris Cumming e Stefan Johasson, que por muito pouco não ficou com a equipe 8Star Racing, aonde competiu o brasileiro Osvaldo Negri e Sean Raythall. Eles acabaram se perdendo no tráfego, além de estar com problemas na carenagem traseira. Em terceiro na classe, o #05 da equipe Core Motorsports, dos pilotos Jonathan Bennett, Tom Kimber-Smith e Mark Wilkins. Bruno Junqueira acabou em 7º na classe.

"Azarão" vence na GT

A Classe GT sem dúvidas foi mais disputada. Quem esperava uma vitória da Ferrari da Rizi Competizione ou dos Corvette, BMW ou Viper assistiu uma pilotagem agressiva do Porsche #17, da equipe Falken Tire, dos pilotos Wolf Henzlewr, Bryan Sellers e Nick Tandy, que souberam “sobreviver” ao que parecia ser uma luta de carros de choque como nos parques de diversão.

Tanto a Ferrari da Rizi quanto os Viper e o próprio Porsche vencedor estavam irreconhecíveis pela quantidade de batidas durante a prova que em sua primeira parte foi disputada sobre forte chuva. Em segundo, o BMW #56 dos pilotos Dirk Muller, John Edwards e Bill Auberlen, que quase roubaram a vitória nas últimas voltas por conta de um erro do Porsche #17. Em terceiro, a Ferrari #62 de Olivier Beretta, Matteo Malucelli e Robin Liddell que marcaram a pole e durante toda a prova, optaram por uma pilotagem agressiva, o que acabou prejudicando mais do que ajudando visto os vários passeios na grama, além de de um toque com um dos Corvette, danificando o choque traseiro. Com o sexto lugar, o Corvette #3 do trio Jan Magnussen, Antonio Garcia e Jordan Taylor se sagrou campeão da classe.

Os Porsche da classe GTC a vitória ficou com o #45 da equipe Flying Lizard de Nelson Canache, Spencer Pumpelly e Madison Snow. Em segundo, o #27 da Dempsey Racing com Patrick Dempsey, Andy Lally e Joe Foster e fechando o pódio, o #11 da equipe JDX Racing de Mike Hedlund, Jan Heylen e Jon Fogarty.

#45 daFlying Lizard vence na GTC

Ano que vem tudo será novo no automobilismo americano. A expectativa é que o United Sport Car Racing traga mais emoção e uma maior diversidade em termo de grid. O calendário que engloba as 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring e Petit Le Mans tem uma qualidade superior ao do WEC, porém necessita de equipes de fábrica, principalmente nas classes de protótipos.

Se hoje os GTs é quem dominam a preferencia do público pela sua diversidade, pode-se sonhar sim com uma classe de protótipos mais diversificada. Pelos prognósticos, o campeonato do ano que vem vai ter mais cara de ALMS do que de Rolex.

Abaixo a classificação final: