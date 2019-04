Felipe Massa teria acertado com a Williams

A permanência de um brasileiro na F1 pode estar garantida. De acordo com o site Motorsport.com, Felipe Massa teria fechado um contrato com a duração de 5 anos com a Willians e estaria ocupando a vaga de Pastor Maldonado.

De acordo com a publicação, as denúncias de corrupção envolvendo a PDVSA, companhia petrolífera da Venezuela, teriam ajudado já que o dinheiro para manter Maldonado no time não estaria mais disponível. O brasileiro iria ganhar salário independente de seu desempenho nas pistas.

Quando questionado Massa desconversa. "É muito cedo para falar sobre isso, Eu estou falando com muitas equipes e a Williams é uma delas" comentou. Sobre ter que pagar para pilotar como chegou a ser divulgado já que o brasileiro tem um forte patrocínio Massa nega. "Eu não pago para dirigir", disse Massa. "Se uma equipe me quer tem quer ser pelo desempenho e minha experiência. Eu nunca iria para uma equipe e perguntar: 'Eu tenho um patrocinador, posso dirigir para você? Primeiro, eu quero o contrato", explicou Massa. "Então, se um patrocinador quer se juntar a nós, eu vou ajudar a equipe, até por que qualquer dinheiro extra para uma equipe também vai me beneficiar", finalizou.