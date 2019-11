Desentendimentos entre Vettel e Webber vem desde 2007

Companheiros de equipe nunca foram e nunca serão grandes amigos. Reza a lenda de que o piloto deve primeiro vencer seu companheiro para depois vencer os demais adversários. A disputa entre Vettel e Webber sempre renderam boas discussões tanto na pista quanto fora dela, e hoje o diretor da Red Bull Helmut Marko dá pistas de como esta rivalidade começou ao site Motorsport.com.

"Vettel acabou com as chances da primeira vitória de Webber”, disse Marko. Há seis anos em 2007 no circuito de Fuji, Webber liderava a prova sob forte chuva quando acabou batendo em Sebastien Vettel, que corrida ainda pela STR. Na época, o piloto falou publicamente que a F1 não era lugar de crianças. Ali poderia ter sido a primeira vitória do piloto na princial categoria do automobilismo mundial.

Desde então, o clima nunca mais foi o mesmo, e se agravou depois que o jovem piloto veio a ser companheiro do veterano australiano. No último final de semana, durante as comemorações do quarto título de Vettel e mais um de construtores para a Red Bull, o australiano não ficou para a seção de fotos em comemoração a mais um triunfo da equipe.

Em curto comunicado, se limitou a dizer que “Seb” fez um bom trabalho. O vídeo abaixo mostra o exato momento da batida e a irritação de Webber.