Porsche confirma programa oficial para o modelo 911 RSR no mundial de endurance

Muitos pensavam que a Porsche iria abandonar de forma oficial a classe GT com a chegada do seu LMP1 para o mundial de endurance. Hoje durante os treinos para a última etapa do WEC no Bahrein, o construtor Alemão confirmou a participação dos 911 RSR em conjunto com o programa LMP1.

“A categoria GTE-Pro do WEC é a classe carro esporte que mais competitiva, com corridas que incorporam todos os mais importantes mercados da Porsche ao longo do ano. Estamos ansiosos para continuar a utilizar esta plataforma. Com o RSR 911 vamos novamente assumir a disputa entre os GT e nós estamos ansiosos para acompanhar os sucessos que obtivemos neste ano contra adversários difíceis," Comenta.

Para a última etapa do WEC o time vai competir com a versão 2014 do 911 RSR. Para o modelo 2013 os pilotos serão Jorg Bergmeister e Patrick Pilet, e no 2014 Marc Libeb e Richard Lietz. O piloto Patrick Pilet revela na entrevista dada ao site endurance info algumas informações sobre o futuro da equipe.

P. Quais as mudanças feitas no carro?

R."A Porsche tem trabalhado duro desde as 24 Horas de Le Mans. Pessoalmente, eu ainda não andei no carro novo. A largura das asas são diferentes, como o spoiler, e pára-choque dianteiro. Podemos competir com o carro já estamos dentro do prazo de 1 ano de desenvolvimento, esta última corrida do ano para correr o novo modelo. "

P. Qual seu saldo da temporada 2013?

R. "Pessoalmente, o meu saldo é positivo. Nós tivemos a nossa quota de má sorte nas três primeiras corridas. As 24 Horas de Le Mans foi uma vitória dupla. Silverstone e Spa não eram favoráveis. Resultado foi melhor em termos de pontos, mas o que foi perdido não conseguimos alcançar. Classe GTE-Pro é muito competitiva que qualquer passo em falso é algo difícil de recuperar. "

P. Qual o objetivo para a última prova no Bahrain? Vencer ou testar para 2014?

R. "Claramente! O objetivo é avaliar o novo 911 RSR para 2014. Alterações começaram após Le Mans. O novo 911 RSR foi testado ensaios durante todo o verão, tanto em Mugello quanto Portimão. Aqui, vamos testar os pneus. Também continuaremos nossos testes aqui mesmo depois de 6 Horas de Bahrein. Também está prevista testes em Sebring. Trabalhamos em estreita colaboração com a Michelin. Este é o primeiro ano do RSR 911 e posso dizer que ele foi bem-sucedido. Sabíamos que a Ferrari era um carro muito bom, e a Aston Martin muito forte. "

P. Qual será o programa para 2014?

R. "Isso vai ser decidido em breve. O que eu sei é que eu deveria estar presente no início do ano nos Estados Unidos para as 24 Horas de Daytona.O time, eu não sei, mas eu admito que competir na classe GTLM não me desagrada. O novo campeonato parece interessante com a qualidade, e diversidade. O que já se sabe é que Michael Christensen foi confirmado como piloto da Porsche Motorsport. Esta é uma grande recompensa para ele, além de ser uma boa pessoa e que vai integrar rapidamente a família Porsche”