Porsche finaliza line-up dos pilotos para o Mundial de Endurance e revela nome do novo LMP

Durante a “noite dos campeões” em Stuttgart, na Alemanha, a Porsche revelou os pilotos faltantes, para o Mundial de Endurance e 24 horas de Le Mans de 2014, bem com o nome do seu mais novo LMP, 919 Hybrid.

Entre os pilotos, Timo Berhard e Romains Dumas foram os primeiros anunciados pela montadora ainda no meio do ano. Tanto Berhard quanto Dumas possuem vitórias nas principais corridas de longa duração do mundo como Nurburgring, Daytona, SPA, Sebring e Le Mans. Ainda durante 2013, Neel Jani foi anunciado, e defendeu as cores da Rebellion Racing na atual temporada.

A maior contratação foi a do australiano Mark Webber, que não vinha tendo uma boa temporada na Fórmula 1, e acabou sendo contratado por já ter competido no endurance pela equipe Mercedes, e por ser considerado entre especialistas um piloto técnico. “Para mim ainda é tudo um pouco estranho, mas especial. Estou absorvendo cada detalhe e já estou ansioso pelos próximos testes", completa.

Por último, Brendon Hartley e Marc Lieb se juntam a um time com um bom histórico de vitórias em corridas de longa duração. "Estou muito orgulhoso que a Porsche tenha me escolhido. Fiquei profundamente impressionado com a minha primeira aparição em Le Mans, mas competir com um LMP1 de uma marca emblemática como a Porsche é outra dimensão”, disse Brendon Hartley.

Já Marc Lieb é “cria” da marca alemã desde o começo dos anos 2000, quando começou a vencer nas categorias escola da escuderia como a Porsche Junior. Venceu cinco corridas de 24 horas, quatro em Nurburgring e uma em Spa Francochamps. “Tenho a sorte de já ter celebrado vitórias com a Porsche em todo o mundo, mesmo na classe GT em Le Mans. As pessoas sempre perguntavam quando iríamos voltar a classe LMP1 e desde o projeto foi iniciado, eu só queria estar envolvido. Ir a Le Mans com a Porsche, e lutar pela vitória no geral é um sonho”, afirmou.

Os testes com o 919 continuam nas primeiras semanas de 2014.