Saldo positivo do automobilismo em 2013

Quando se pergunta a qualquer piloto, chefe de equipe ou imprensa especializada se o ano corrente (no caso 2013, mas poderia ser qualquer um) foi bom, a resposta está intimamente ligada ao cenário econômico. Se o ano foi de recessão, ou de crises financeiras a resposta provavelmente não será algo plausível.

O ano de 2013 foi de calmaria no motorsport mundial. Na F1 a superioridade da RBR e de Sebastien Vettel, nos brindou com muitas provas monótonas, aonde o coadjuvante na sua grande maioria não foram os demais pilotos, e sim os pneus que causaram tanta dor de cabeça para equipes a ponto de ser um verdadeiro “bombardeiro” no GP de Silverstone aonde vários explodiram pelo caminho.

Tanto Alonso, quanto Webber, Kimi Haikkonen, Rosberg e Hamilton tentaram parar Vettel mas não conseguiram. Alonso, ainda considerado o melhor do grid fez o que poucos pilotos da Ferrari fizeram e ficaram vivos para ler e ver a repercussão. Falou mal do carro, carro que em nenhum momento chegou a sequer ficar próximo do rápido RBR. Se especulou de uma possível saída tanto para McLaren, quanto Lotus, ou até mesmo a própria RBR em uma explosiva parceria com Vettel. Alonso fica e ganha a companhia de instável Kimi Haikkonen que saiu da Lotus, entre vários motivos a falta de pagamento e um carro que consiga vencer.

Com a chegada de Kimi se viu um Felipe Massa sem emprego, e uma “comoção” nacional para termos um piloto da casa na categoria máxima. Vários setores da mídia (globo), o próprio Massa e Bernie Ecclestone foram a caça de dinheiro e equipe disposta a aceitar o brasileiro. Depois de muito suspense a Willians anunciou que Felipe será o primeiro piloto do time. Talvez esta seja a última, e única oportunidade de fato, que o brasileiro terá para mostrar que é um piloto de verdade e consiga administrar uma equipe a seu favor.

As mudanças para 2014, com a adição de novos motores turbo devem fazer as equipes se nivelaram novamente e a superioridade da RBR pode não ser tão grande como vem sendo nos últimos anos.

Já no endurance a hegemonia de uma equipe dura a quase 10 anos. A Audi venceu tudo o que podia na terceira edição do mundial de Endurance, o WEC. Conquistou de forma fácil até as 24 horas de Le Mans e o trio Kristensen, Duval e McNish venceu o mundial. Nesta terceira edição o WEC “agregou” valor, pois o calendário foi o mesmo de 2012 o que em termos financeiros foi bom para equipes, muitas delas particulares, se programarem com os custos de logística.

Trio da Audi, venceu e convenceu no endurance em 2013

Para Tom Kristensen o ano foi especial. Venceu pela 11º em Sarthe, um recorde absoluto e superou seus companheiros de equipe mais “jovens”, e acredito que superou os próprios limites. Venceu e convenceu e é um dos favoritos para a edição de 2014 da prova. Já seu conterrâneo Allan Simonsen perdeu a vida de forma boba no circuito que tanto amava, pilotando um Aston Martin. O acidente em Le Mans poderia ter sido evitado se as grades de contenção não estivessem pregadas a árvores, o que acabou tirando seu poder de absorção de impactos. Também perdemos Sean Edwards, Inglês que participava da Porsche SuperCup e acabou morrendo durante um treinamento na pista de Queensland na Austrália. Jovens que perderam a vida fazendo o que mais gostavam. Correr.

Mas o endurance nos reserva boas novas. Vimos este ano a Porsche (com Mark Webber a bordo) voltar de forma oficial a Sarthe na classe GT, e para 2014 na LMP1, brigando de igual com Audi e Toyota. O novo regulamento que entra em vigor ano que vem, deixa a classe LMP1 mais “ecológica”, com sistemas que aproveitam melhor a energia oriunda de frenagens e do próprio calor dos carros. A escolha de motores V6, similares a F1 já mexeu com o imaginário dos torcedores que sonham em ver novamente uma disputa entre Ferrari e Porsche em Le Mans. A própria equipe de Maranello já deu indícios que gostaria de voltar, isto lá pelos idos de 2015. Como sonhar não custa nada...

Para nós brasileiros, Bruno Senna merece os parabéns pelo brilhante campeonato que teve. Competindo pela equipe oficial da Aston Martin, lidero várias provas, venceu e chegou a liderar o campeonato. Perdeu para a equipe AF Corse, o que não é nenhum desmérito. Já Lucas de Grassi, tem tudo para assumir a vaga de Allan Mcnish já que o piloto do Audi #2 anunciou sua aposentadoria. Lucas que é considerado um dos pilotos mais técnicos do Endurance tem a chance de ouro de estar no principal carro e provavelmente se confirmada a notícia um dos favoritos a vencer em Le Mans.

Loeb deixa o mundo dos Rallys para se aventurar no asfalto

Nos EUA as duas principais categorias de endurance a American Le Mans Series, e Grand-Am se uniram para criar a Tudor United SportCar Championship. Com um calendário que inclui as 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring e Petit Le Mans, tem tudo para ser um dos mais disputados e com a maior diversidade de pistas da atualidade. Ao todo serão 4 classes com os carros dos dois finados campeonatos.

Também vimos Sebastien Loeb, 9 vezes vencedor do mundial de Rally abandonar, de forma melancólica na etapa da França do Mundial. O piloto encerra sua carreira de forma brilhante, e o que tudo indica vai emprestar seu talento e conhecimento as corridas de longa duração. Atualmente a Sebastien Loeb Racing, disputa a Porsche GT Cup e algumas corridas esporádicas na Le Mans Europeia.

2014 indica ser um ano de grandes mudanças nos principais campeonatos de automobilismo, isto se o cenário econômico não nos dar grandes sustos.