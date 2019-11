Classe GTE-PRO com muitas incertezas para o próximo ano no mudial de endurance

Quem é fã de automobilismo torce muitas vezes mais pelo carro do que pelo piloto, e em um campeonato com marcas como Ferrari, Porsche e Aston Martin, cada vitória em cima do rival é um belo argumento de venda. Ao contrário de Le Mans, aonde tivemos Corvette e STR com suas equipes oficiais o mundial de Endurance ainda é visto com desconfiança por alguns fabricantes por conta dos custos de logística que para muitas são proibitivas.

Equipe confirmada:

Porsche AG Team Manthey: Estreou este ano com o novo Porsche 911 e mesmo com o programa LMP1 vai alinhar seu modelo mais emblemático novamente. A versão “2014” do carro estreou na última etapa neste ano no Bahrain. Entre os pilotos Marc Lieb vai competir no LMP1 da marca, enquanto Richard Lietz vai disputar o TUSC. Devemos ter Marco Holzer, Fred Makowiecki, Patrick Pilet e Jorg Bergmeister. Não teve um desempenho espetacular durante o ano mas venceu a principal corrida, Le Mans.

Aguardando confirmação:

AF Corse: Com o status de equipe oficial da Ferrari, o time de Amato Ferrari que conquistou o título na classe ainda precisa definir seus pilotos. Entre as opções temos Gianmaria Bruni (campeão), Toni Vilander, Giancarlo Fisichella e Kamui Kobayashi. Correndo por fora temos Marco Cioci, Olivier Beretta, Matteo Malucelli que muito provavelmente estarão competindo pela equipe ou outras nos EUA.

Aston Martin Racing: No ano do centenário a equipe não venceu em Sarthe e ainda viu seu piloto Alan Simonsen perder a vida na grande clássica. A quantidade de carros ainda é um mistério, já que neste ano foram 4 Vantage GTE. Os pilotos também estão indefinidos. Turner e Mucke devem ser o mais “óbvio”. O Brasileiro Bruno Senna que fez uma excelente temporada poderia fazer dupla com o português Pedro Lamy

RAM Racing: Estreou este ano no European Le Mans Series. Seu diretor Dan Shufflebotton já revelou que pretende expandir sua área de atuação, e encontro no WEC esta possibilidade. Contrariando a tradição o time Britânico acabou recusando o convite para participar de Le Mans. Porém com uma possível participação no mundial, teria uma entrada automática em Sarthe. Até o momento o único nome entre os possíveis pilotos é de Matt Griffin.