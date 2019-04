"Mais reconfortante do que eu esperava", diz ex-diretor médico da Fórmula 1 sobre Schumacher

O ex-diretor médico da Fórmula 1, Gary Hartstein, têm acompanhado de longe o caso de Michael Schumacher, que sofreu um acidente na estação de esqui de Méribel, na França. O alemão precisou ser induzido a um coma e passar por uma cirurgia no cérebro.

Nesta manhã o jornal francês “Le Dauphiné Libereré” noticiou que o heptacampeão passou por uma segunda cirurgia, o que o corpo médico do hospital de Grénoble desmentiu, afirmando não ser necessário no momento uma segunda intervenção. O Dr. Gary Hartstein publicou em seu blog que o fato de Schumacher no momento não precisar de outra cirurgia pode ser considerado bom e que o clima da coletiva de imprensa sobre o estado de saúde do alemão foi o melhor possível.

“Antes de tudo, o clima desta coletiva de imprensa foi mais reconfortante do que se esperava”, disse o médico. “ Admito que temi por um anúncio de uma segunda cirurgia por conta de uma elevação persistente da pressão intracraniana, e o fato de que isso não foi necessário é bom”, avaliou ele.

Em seguida, comentou sobre o coma induzido eas prováveis lesões que Schumacher possa ter tido no cérebro. “Então o que nós sabemos? Nós sabemos que além de manterem Michael em um sono profundo, eles também baixaram ligeiramente sua temperatura corporal”, lembrou. “Isto é parte da estratégia de otimizar o estado metabólico do cérebro. Junto com o aumento da entrega de ‘coisas boas’ ao cérebro, reduzindo a temperatura você reduz a necessidade de coisas para o cérebro. Portanto, a alimentação: a relação de consumo se torna mais favorável”, explicou.



“Nos disseram que Michael tem lesões bilaterais. Isso significa que o cérebro foi lesionado nos dois hemisférios. Isso não deve nos surpreender. Foi uma pancada forte . Que tipo de ‘lesões’? Enquanto não nos dizem exatamente, nós podemos assumir uma mistura de três tipos. Primeiro, o hematoma em si. Isto é um aglomerado de sangue que pode ser evacuado. Isso foi feito, e Michael será examinado e avaliado regularmente para poderem determinar a formação de qualquer novo hematoma ou um reacumulo do original”, completou o médico.



“ [...]Elas (as contusões) são basicamente marcas pretas e azuis no cérebro. Elas são resultados de forças cegas, e consistem em áreas de inchaço e sangue que escoaram dos vasos para os tecidos – assim como quando você bate o seu braço”, comparou. “No cérebro, assim como em qualquer outro lugar, esse sangue é absorvido e o danos sanados. Normalmente bem, mas às vezes eles deixam cavidades para trás”, disse ele.

Ainda de acordo com o Dr. Gary, o último tipo de lesão que pode ter Schumacher poderia danificar parte dos neurônios, os axônios, que são responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos.

“O terceiro tipo de lesão é de nível microscópico. Elas consistem em danos ao pacote de ‘cabos’ (axônios) que conectam um grupo de células cerebrais. Este tipo de dano não é facilmente visível por meio de imagens padrão, mas é frequentemente associado a ‘resultados neurológicos pobres’. Estas lesões não são tratadas especificamente”, falou. “Ao invés disso, elas são tratadas pelos princípios clássicos do tratamento intensivo neurológico – maximizar a felicidade do cérebro e evitar a infelicidade do cérebro”, concluiu.