Em sua 35º edição, Dakar 2014 promete ser um dos mais competitivos dos últimos anos

Durante 14 dias, carros, motos, quadrículos e caminhões irão enfrentar as maiores intempéries climáticas e geográficas no que é considerado o Rally de velocidade mais difícil do mundo o Dakar. Com um percurso de 9.374 km, tendo como largada a cidade de Rosário na Argentina, e chegada em Valparaiso no Chile.

A competição que até 2008 era realizada na África, teve que se mudar para a América do Sul pois em meio aos conflitos islâmicos a Al-Qaeda ameaçou bombardear qualquer carro, piloto ou organizador do evento que tentasse cruzar a Mauritânia.

Entre os brasileiros teremos bons representantes. O catarinense Gustavo Gugelmin, que passou por diversas categorias até chegar as provas fora de estrada será companheiro de Reinaldo Varela na equipe Mitsubishi Petrobrás que compete com um modelo TR4.

Gugelmin comenta as dificuldades da prova. “A areia que encontraremos no rali é tão fina que parece um talco. Estou preparado psicologicamente e fisicamente. Em uma prova dessa você bebe até cinco litros de água por dia. O sono é imprevisível e, na melhor das hipóteses, conseguirei dormir por seis horas”, afirmou Gugelmin, que em fevereiro disputa uma prova na neve da Rússia.

Completam o time o mineiro Dário Júlio 35 anos, estreante na prova, mas com diversos feitos nas duas rodas, é tricampeão Brasileiro de Rally Cross Country (2010, 2011 e 2012). Já o catarinense Ike Klaumann, de 26 anos, participou do Rally Dakar em 2012. Na ocasião, porém, ele teve que abandonar a disputa após o terceiro dia de competições, após cair da moto.

Jean Azevedo trein ando no nordeste para a prova. (foto Fábio Davini - DFotos)

Outro habitual participante da prova Jean Azevedo compete com uma moto Honda CRF 450 Rally da equipe Honda Racing Rally Team, treina forte esta que é a seu 16º Rally. "O shake down é importante para fazer os últimos ajustes. Além disso, é uma excelente oportunidade para continuar treinando, ainda mais com a moto que competirei nestes 15 dias de rali", declarou. “Para os competidores, o rali começa muito antes da largada, com os treinos, planejamento e com a parte burocrática do rali. As verificações técnicas e administrativas da competição começaram hoje (02) e vão até amanhã.” Completa.

Entre os favoritos, o francês Stéphane Peterhansel, atual campeão e dono do recorde de títulos na prova (seis com motos e cinco com carros) é sem dúvida o grande nome da prova. Ele formará dupla com o francês Jean-Paul Cottret, tentando a terceira vitória consecutiva no volante do Mini All4 Racing da equipe alemã X-Raid BMW, que neste ano entra na prova com 12 carros!

Outro candidato ao título é o Campeão do Dakar 2010 com Vokswagen, o espanhol Carlos Sainz, que continua em busca de seu primeiro sucesso com um carro 4x2. Em 2013 ele fez sua estreia ao volante de um Buggy V8 americano. Para 2014 ele estará novamente num buggy 4x2, mas desta vez um SMG V8. A equipe francesa tem anos de experiência na prova e desta vez Sainz participou da evolução da máquina. O motor do monstro é um V8 que desenvolve 420 hp e 68 mkg de torque. A seu lado no cockpit deste foguete, o alemão Timo GottschalkV8 que desenvolve 420 hp e 68 mkg de torque. A seu lado no cockpit deste foguete, o alemão Timo Gottschalk.