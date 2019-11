Corvette DP marca o melhor tempo nos primeiros treinos para as 24 horas de Daytona

No primeiro dia de treinos para as 24 horas de Daytona, toda a polêmica envolvendo a equivalência entre modelos DP e LMP2, e o receio das equipes que competem com o “símbolo” de Daytona foi por terra. O desempenho, mesmo que maquiado por testes de pneus, peso, e ajustes em fase inicial deram a entender que um DP será bem mais rápido do que um LMP2.

Tecnicamente um LMP2 é mais rápido, porém com os ajustes feitos pela IMSA ficaram atrás dos Daytona Protótypes mais lentos e tecnologicamente e defasados. O melhor tempo de 1:38.630 foi obtido pelo #5 da Action Express Racing dos pilotos Christian Fittipaldi, João Barbosa e Sébastien Burdais. Em segundo outro Corvette, desta vez da equipe Spirit Of Daytona marcou 1:39.264.

O melhor LMP2 marcou em 6º sendo o HPD da equipe Extreme Speed Motorsports com 1:41.054. Os pneus todos fornecidos pela Continental, seriam um dos fatores pela “lentidão” em relação aos DP, além é claro dos diversos ajustes técnicos. Esta diferente tende a baixar com o andamento dos treinos mas não deixa de ser um aviso para as equipes vindas da ALMS.

Na classe PC o #54 da Core Motorsports fez 1:42.468, seguido pelo #87 da BAR1 Motorsports com 1:43.226. O #38 da equipe Performance Tech com os brasileiros Raphael Matos, Júlio Campos e Gabriel Casagrande chegou em terceiro na classe.

Já entre os GTs da classe GTLM o Corvette C7.R que vem sendo desenvolvido desde meados do ano passado, fez os melhores tempos. O #4 1:45.743, e o #3 1:45.792. Outro estreante o Porsche911 RSR da Porsche North América ficou em terceiro com 1:45.994.

Entre os GT3 da classe GTD o Audi R8 da equipe Flying Lizardmarca 1:48.444, seguido pela Ferrari da Level 5 Motorsports com 1:48.475. Em terceiro, o Porsche da equipe Alex Job Racing com 1:48.676..Tempo dos primeiros treinos livre para as 24 horas de Daytona

OAK Racing planeja levar marca Ligier para os Estados Unidos

A AOK Racing que recentemente firmou parceria com a Ligier na construção de um LMP2, e avalia a possibilidade de competir com o carro nos EUA. Em entrevista ao site Sportcar365 um dos responsáveis da equipe Phillippe Dumas conta que novo LMP2 pode substituir em breve o atual Morgan, este um modelo aberto.

"É uma opção ir a Le Mans com a Ligier," disse Dumas Sportscar365. "Eu não posso dizer que o plano é este. Mas o objetivo é introduzir o Ligier P2 aqui nos EUA. "

O time francês ainda tem que confirmar sua participação no TUSC além da etapa inaugural em Daytona. Os pilotos serão Roman Rusinov, Olivier Pla, Marton Plowman e Gustavo Yacaman.

"O objetivo é fazer todo o campeonato", disse Dumas. "Eu não posso dizer com 100 % de certeza, mas nós estamos aqui agora com a intenção de ficar até o final. O único problema, é o orçamento. Roman, está empolgado em competir nas 24 horas de Daytona com a gente. Talvez os quatro pilotos que temos agora seriam nossos pilotos titulares. "

Já em relação ao WEC a equipe já informou que não planeja competir diretamente contra seus clientes.