RAM Racing e OAK Racing–Expansão para a temporada 2014

Depois de um belo campeonato na ELMS ano passado a RAM Racing já tinha anunciado um programa mais abrangente para 2014. Em entrevista ao jornalista John Dagys, Dan Shufflebottom deu mais detalhes sobre o programa.

As duas Ferrari F458, devem ser vistas no mundial de endurance, uma na classe PRO e outra na AM. Os pilotos devem ser confirmados em breve. Além do mundial a equipe está em Dubai participando das 24 horas com uma Ferrari GT3 confiada aos pilotos Johnny Mowlem, Matt Griffin, Jan Magnussen e Cheerang Arya.

"Estamos muito entusiasmados com a ideia desse novo programa, “disse Dan Shufflebottom (chefe de equipe) para Sportscar365. "Este é um bom passo para nós. Estamos bem conscientes de que o nível é muito superior ao ELMS mas estamos prontos.”

Para Dan um obstáculo é as novas regras que determinam um piloto Bronze para cada carro. “Há provavelmente quatro ou cinco pilotos Bronze encontrados na lista da FIA, que entraram em contato conosco. Nós começamos as discussões com eles para selecionar dois nomes. Finalizamos as negociações e acho que temos uma boa equipe em construção.”

Em relação aos carros a equipe vai continuar com as Ferrari 458 versão 2013.

Já a veterana OAK Racing planejam a expansão além das corridas. O construtor Frances quer explorar o mercado Asiático com seusLMP2 e LMP3 e para isso planeja para este ano uma equipe 100% asiática. Por enquanto apenas Ho-Pin Tung e David Cheng está em processo de contratação.

Para tal a equipe liderada por Jaques Nicolet revelou hoje dois aliados para esta expansão e conquistas de novos mercados. Tanto a Sarthe Développement e Le Mans Développement. Durante a coletiva de imprensa foram traçadas metas.

Atrair investidores para Le Mans

Promover tanto a corrida (24 horas) quanto a região de Sarthe na Ásia.

Vender a região como destino turístico. Se estima que existem mais de 100 milhões de turistas chineses em todo o mudo.

Jacques Nicolet, presidente da OAK Racing: "Estou muito contente que os compromissos e investimentos desde 2008 que a OAK Racing tem na Ásia. Nosso primeiro compromisso é a primeira participação de um piloto chinês, Cong Fu Cheng, nas 24 Horas de Le Mans, além das corridas asiáticas promovidas pela ACO. Conquistamos os títulos de pilotos e equipe ano passado na Asian Le Mans Series é o resultado deste investimento."