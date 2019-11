IMSA faz ajustes de desempenho antes das 24 horas de Daytona

A IMSA realizou ajustes no BoP (Balanço de desempenho) entre os modelos P2 e DP para as 24 horas de Daytona no próximo final de semana. Tal medida se deu depois do melhor desempenho dos DP em cima dos LMP nos testes coletivos.

Assim os DP terão uma redução no tamanho dos restritores de ar na casa dos 5%. Os Corvette DP terão uma redução de 2,5 % enquanto os Rileys equipados com motor Ford EcoBoost, terão uma abertura reduzida para 33.1mm.

No lado dos LMP2 os carros que utilizam motores Nissan terão restritores com 41 mm, enquanto os HPD 31mm. Assim tais carros estão em conformidade com o aumento de 5% nos regulamentos da IMSA e em conformidade com os “irmãos” LMP2 que competem na Europa.

Durante os testes o melhor tempo foi do Corvette da Action Expresscom 1:38.630, pilotado por Christian Fittipaldi, enquanto o melhor LMP2 foi o #5 da Extreme Speed, 1,2 segundos mais lento.

A capacidade dos tanques de combustível também foram confirmadas. P2 movidos a gasolina terão capacidade de 72 litros, PD, 67 litros. Já os LMP2 a diesel terão um tanque com capacidade para 70 litros. O Delta Wing por sua vez comportará 48 litros além de uma redução de 10kg no seu peso mínimo.

Para o Oreca FLM09, as mudanças incluem uma nova as traseira, além de um aumento no limitador de giros, já que nos testes os carros chegaram ao limite, mesmo podendo ir além.

Classe GTLM e GTD

Para a classe GTLM, para modelos GT2 as mudanças mais expressivas são para três dos seis fabricantes. O Porsche 911 RSRteve um aumento no seu peso em 15 quilos, além do aumento (0,3 mm), em seu restritor de ar.

Já para os Viper e Ferrari tiveram alguns quilos retirados. No caso do modelo americano a redução foi de 30kg, e para as Ferrari 15kg. Além disso o Viper terá um tanque de combustível com a capacidade ampliada para 120 litros, 10 a mais do que os demais que consomem etanol E85.

Na classe GTD, várias foram as mudanças. Começando pelo Porsche 911 GT América, que teve um aumento de peso (35kg), A Ferrari 458 Itália perdeu peso (29kg). O modelo também teve mudanças no restritor (-5mm), além de um novo limite de giros de 8200 RPM para 8000.

Aston Martin Vantage GT3 e Viper-R tiveram mudanças em seus flanges. 2x47mm para o modelo britânico e 2,45mm para o Americano. O Viper também ganhou maior capacidade em armazenar combustível, porém com uma redução de 300 rpm.

O Audi R8 LMS que liderou os treinos em Daytona, teve um aumento de 200 rpm, e mudanças na asa traseira assim como Porsche, Ferrari e BMW. A capacidade de combustível em todos os carros da classe foram reduzidos de 90 para 86 litros, com exceção de Aston Martin e Viper que tiveram um aumento para 90 e 95 litros respectivamente.

Relação completa de mudanças das classes aqui.