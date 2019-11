Ferrari revela F14T

A Ferrari revelou hoje (25), o F14T, 60 construído pela Ferrari para Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O nome vem da combinação do ano com a introdução do turbo-compressor.

Embora o período de gestação de um carro de Fórmula 1 é um pouco mais de 12 meses, o F14T, que até então era conhecido internamente pelo código 665, teve os primeiros esboços a pouco mais de 2 anos, quando os regulamentos para 2014 começara a ganhar forma. Para lidar com o desafio sem precedentes de construir três projetos simultaneamente ao longo de 2012, a escuderia contratou o que tinha de melhor em termos de engenheiros. Abaixo um resumo dos pontos principais divulgados durante a apresentação do modelo.

Chassi

O carro tem muitas semelhanças com seus antecessores, As laterais, bem como a carenagem traseira. A principal mudança sem dúvida é o bico com um “testa”, ao contrário do degrau que existia no carro do ano passado. As igualdades param por ai, externamente, o carro é muito diferente por conta dos regulamentos por diminuir o tamanho do chassi e do nariz, dando mais segurança aos pilotos. Os engenheiros tiveram um grande desafio para remontar a suspensão dianteira em um monocoque muito menor, devido a três mudanças nas regras que exigem uma estrutura melhor por conta do DRS, maior profundidade da asa traseira, que ficou menor, bem como o suporte que teve de ser redesenhado para supor mais downforce. A asa dianteira é regulada para ser 75 milímetros mais estreita de cada lado, a fim de torná-lo menos vulnerável a colisões com outros carros e com as barreiras e muros de proteção. Esta uma das diferenças visuais menos perceptíveis se comparada ao modelo 2013, tem um profundo efeito sobre a aerodinâmica do F1. As asas dianteiras utilizadas desde 2009 foram concebidas para direcionar o ar para laterais dos pneus, a fim de maximizar o downforce no carro. Uma mudança de apenas 75 milímetros obrigou a equipe a desenhar uma peça totalmente nova.

Integração entre componentes

Embora as diferenças externas são notórias, as maiores diferenças não estão perceptíveis a maioria das pessoas. O novo modelo tem um sistema de arrefecimento totalmente diferente. Os Radiadores de óleo do motor e de água tiveram que diminuir de tamanho para coexistir com o novo motor V6. Os engenheiros tiveram que achar espaço para acomodar um intercooler para o sistema de turbo-compressor e para controlar o calor dos componentes do ERS, que geram mais calor do que o KERS utilizado no carro de 2013. Tendo em conta que mais refrigeração permite mais potência, o que poderia comprometer o downforce era necessário decidir qual o nível correto de resfriamento do carro para conciliar o melhor, entre o tempo de volta e a potência e downforce. Esta é uma das áreas-chave do projeto. Foi uma das partes do projeto que mais consumiu tempo de toda a equipe. O resultado de fato será conhecido apenas nos primeiros testes.

Freios

O sistema de frenagem foi completamente redesenhado para adaptar o carro aos novos regulamentos. O sistema foi concebido para garantir uma maior capacidade no eixo dianteiro, A Brembro desenvolveu pinças hidráulicas menores na parte traseira, para compensar a maior frenagem fornecida pelo motor do ERS. Além disso, o regulamento, permite que o F14 T tenha um sistema brake-by-wire, pela primeira vez, para otimizar a força do pedal de freio com o ERS, fim de obter de forma mais rápida a energia obtida pelo sistema.

Transmissão

Os motores para 2014 irão produzir mais potência. Além disso, os regulamentos exige que cada carro utilize 8 jogos de transmissão por temporada. Isto coloca parâmetros muito diferentes sobre a transmissão do que qualquer outra geração de carros de Fórmula 1. A transmissão do F14 T foi concebida om o objetivo de garantir que toda a potência do motor possa ser passada para as rodas sem trancos e com um menor intervalo entre as trocas.

Peso e pneus

A complexidade dos regulamentos de 2014 levam um layout que é significativamente mais difícil para chegar abaixo do limite de peso (691 kg) do que em anos anteriores. O controle de peso tem sido uma parte importante do projeto desde o início, a fim de entregar um carro com uma quantidade viável de lastro que permitiu operar e desenvolver o projeto ao longo da temporada. Igualmente importante será a integração do carro com os novos pneus que a Pirelli está lançando este ano. O F14T foi concebido para tirar o máximo dos novos compostos, por muito mais tempo.