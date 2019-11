Equipes oficiais se preparam para o Mundial de Endurance e ELMS

As montadoras que participam do Mundial de Endurance estão intensificando os testes, para deixar seus protótipos afiados até a rodada de abertura em Silverstone no mês de Abril. A Audi testa seu novo R18 no circuito de Abu Dhabi. De acordo com o site Endurance.info o carro #3 dos pilotos Marco Bonanomi, Felipe Albuquerer e Oliver Jarvis.

Já a Porsche, optou por testar seu 919 no Bahrain, mesmo que logisticamente não sendo opção mais lógica. O LMP deve ser “oficialmente” apresentado ao público no início de Março no Salão o automóvel de Genebra.

A Toyota também finalizou um extensa bateria de testes em Paul Ricard, e deve anunciar seu TS040 Hybrid nos testes oficiais que ocorrem entre os dias 28 e 29 de Março. Abaixo um vídeo do novo R18 da Audi.

Pegasus Racing faz Shakedwn do seu Morgan LMP2 em Marny-Cours

A equipe Pegasus Racing, completou hoje (05) as primeiras voltas do Morgan LMP2 que irá disputar o ELMS, além das 24 horas de Le Mans. O dono da equipe Julien Schell, considerou satisfatório este primeiro contato com o carro.

"Achei o carro muito fácil de conduzir e imediatamente tive uma grande sensação de controle", disse Schell. "Isso gera confiança. O motor Nissan tem excelente torque e um som bonito. É realmente um prazer dirigir este carro. Claro, nós vamos trabalhar em alguns detalhes, como a posição de condução, mas a configuração entregue pela fábrica é satisfatória.” Completou

Além de Schell, Niki Leutwiler é um dos pilotos confirmados. O terceiro deve ser escolhido nas próximas semanas. A equipe deve realizar novos testes em Paul Ricard, ainda este mês. A lista com o nome das equipes escolhidas para Le Mans será divulgada no dia 13 de Fevereiro.