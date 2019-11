Equipes se aprontam para o Europeu e Mundial de Endurance

Com a proximidade dos testes oficiais para o WEC e ELMS, as equipes estão adequando suas estruturas para as corridas que vem pela frente. Além do mercado de pilotos, o de vendas de protótipos LMP2 está acirrado, entre as francesas OAK e Oreca.

Recentemente a escuderia TDS anunciou que trocaria seu Oreca 03 pelo Morgan da OAK Racing, visto que este se adequa às suas necessidades. Por outro lado a KCMG, equipe asiática que competiu ano passado na Asian LMS e Le Mans com um LMP2 OAK, revelou nesta terça-feira (11) que vai competir com um modelo Oreca.

Para Paul IP, CEO da KCMG, a escolha remete a um novo desafio. "Como um time asiático, o nosso objetivo no automobilismo sempre foi o de expandir nossas iniciativas globais e a FIA WEC nos dá esta oportunidade. Demos nosso primeiro passo em Silverstone no ano passado nos encorajou a continuar nosso compromisso com protótipos. Nesta temporada, pretendemos expandir nossa presença global, envolvendo-se no Campeonato Mundial de Endurance FIA. Além disso, estamos muito satisfeitos em ampliar nosso escopo com a Oreca como um novo parceiro. Hugues de Chaunac nos deu muito apoio, e estamos ansiosos para viver uma boa temporada ao seu lado", disse.

Já a Pegasus Racing vem intensificando os testes com seu OAK-Nissan para o European Le Mans Series. Depois de uma extensa bateria de testes em Magny-Cours na França, a equipe vai se deslocar até a Alemanha para testes no circuito de Hockenheim. Os pilotos para a nova empreitada serão Julien Schell e Niki Leutwiller. Novos competidores devem ser convidados para testarem o carro e angariar uma possível vaga.

Para Julien o objetivo é obviamente Le Mans. "Estamos ansiosos para o veredicto de 13 de fevereiro, aonde as equipes que participarão de Le Mans serão conhecidas", admite Julien. "Estou confiante porque nós montamos um pacote capaz de vencer. Nossos pneus Dunlop, bem como o carro, um Morgan Nissan é idêntico ao carro que ganhou a classe LM P2 em Le Mans e o Campeonato do Mundo FIA em 2014. É um carro maduro e comprovadamente vencedor. Nós também podemos aproveitar a nossa experiência no endurance, o que já resultou em vários títulos, incluindo o Le Mans Series em 2011, com quatro vitórias e um segundo lugar em cinco corridas na categoria FLM", ressaltou.