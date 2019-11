Equipe Gainsco cancela sua participação no TUSC em 2014

A abertura do Tudor SportCar Championship, em Daytona será lembrada e muito pelo acidente sofrido por Memo Gidley a bordo do Corvette DP #99 da equipe Gainsco. Em respeito a recuperação do piloto Bob Stallings anunciou hoje (24), que sua equipe não vai mais competir em 2014.

"É com grande pesar que teremos de suspender as operações para a temporada 2014", disse Bob Stallings proprietário da equipe. "Desde Daytona, a prioridade para nós tem sido a recuperação do Memo. Todo mundo na equipe tem focado em seu cuidado e conforto. Mesmo que Memo tenha um longo caminho pela frente, o pior está por trás da recuperação, e isso nos fez dar uma olhada no programa como um todo. Tanto a tensão pessoal e econômica que tudo isso acabou influenciando toda nossa equioe, nós sentimos que é o a fazer é descansar este ano e focar em 2015. " Comenta.

Sendo está uma equipe quase familiar, o baque sentido pelo acidente foi grande, além da parte financeira, já que o carro destruído, era o principal da equipe. Assim os demais pilotos e mecânicos foram liberados para buscar oportunidades em outras equipes.

A equipe Gainsco era uma das principais que competiam com equipamento Corvette, e nada do carro pode ser aproveitado em um novo carro, demandando um custo que a equipe não tinha neste momento, este também foi um dos motivos para o cancelamento do programa da equipe para este ano.