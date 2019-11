Audi apresenta cores do novo R18 pelas ruas de Le Mans

Para marcar território, a Audi revelou hoje pelas ruas da cidade de Le Mans as cores doR18 e-tron quattro. O LMP já tinha sido apresentado durante o salão de Genebra e, também, visto em vários circuitos do mundo, com as cores negras, características dos modelos em testes do fabricante Alemão.

Em uma iniciativa inédita, o multicampeão Tom Kristensen repetiu uma antiga tradição de Sarthe, que é a dos pilotos viajarem com os carros que iriam correr nas 24 horas. Com o avanço da tecnologia, tal tradição ficou no passado.

O LMP é equipado com um V6 a diesel de 4 litros, aliado a propulsores elétricos que geram aproximadamente 2 megajoules de energia. O sistema está localizado sob o eixo dianteiro.

"Escolhemos esse conceito depois de extensos testes", diz o Dr. Ullrich, chefe da Audi Sport. "Acreditamos que este proporciona um ótimo equilíbrio entre o consumo de energia, tamanho, peso, eficiência e capacidade de resposta. A manipulação e a estratégia operacional também são favoráveis, e combinadas com a confiabilidade", concluiu.