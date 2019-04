Niki Lauda minimiza críticas e aprova "nova era" da F1

O tricampeão Niki Lauda rebateu as críticas dos amantes da Fórmula 1 que estão insatisfeitos com as novas regras da categoria, principalmente com os novos motores turbo V6. Para o o chefe da equipe Mercedes, as reclamações no Grande Prêmio da Austrália fazem parte do passado.

"Foi uma demonstração de uma Fórmula 1 moderna e contemporânea", avaliou o austríaco. "Eu simplesmente não consigo entender e acho um absurdo que tem pessoas que estão chateadas com a nova F1 após esta corrida muito boa", declarou em entrevista ao site Motosport.

Segundo Lauda, as novas regras da categoria estão embasadas na nova realidade do mundo sustentável. "Esta agora é uma categoria que está totalmente em sintonia com as tendências tecnológicas. Temos agora uma nova era, novas necessidades de transportes, iniciativas ambientais, o desenvolvimento de carros híbridos e pensando nova qualidade de vida das pessoas em um mundo altamente tecnológico.

São esses motivos que o tricampeão mundial considera que os antigos motores V8 já estavam ultrapassados na categoria. "A tecnologia turbo nos dá mais potência com menos combustível, menos ruído e menos impacto ambiental". Através disso também já chama a atenção de novos fabricantes. "É por essa razão que a Honda está vindo para a Fórmula 1 e, talvez, outros fabricantes vão seguir também", antes de acrescentar. "Então eu vejo apenas vantagens".

Entre os oponentes dos novos carros está o chefão Bernie Ecclestone. E Niki Lauda não se conteve em demonstrar sua opinião. "Eu tenho que contradizer claramente Bernie. O atrativo da Fórmula 1 não é definido pelo ruído e sim pela questão desportiva e com uma competição emocionante quanto possível com as tecnologias e pilotos altamente exigentes contemporâneos que sabem lidar com esses carros ao mais alto nível", completou.