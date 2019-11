Em primeiro dia de testes coletivos para o mundial de Endurance, Porsche obtém os melhores tempos

Os preparativos para o Mundial de Endurance e para as 24 horas de Le Manscomeçaram nesta sexta-feira (28), no circuito de Paul Ricard, na Franca. Batizado de “Prologue”, o evento reuniu mais de 8 mil pessoas, já que era aberto ao público, como forma de divulgar e aproximar pilotos e equipes dos torcedores.

Muitos esperavam um “passeio” da Audi, visto a superioridade que a equipe, teve nas últimas edições tanto do WEC quanto Le Mans, derrotou seus rivais diretos, Toyota e aPeugeot que abandonou as corridas de endurance em 2012.

Porém foi a Porsche, que estreia este ano na principal classe do campeonato (LMP1) de forma oficial, (o fabricante iniciou em 2013 sua volta a Le Mans, com o 911 RSR na classe GTE-PRO) marcou os melhores tempos e surpreendeu pela velocidade dos seus carros. Com o tempo de 1:41.289, obtido na terceira seção (noturna), o carro #20 do tiro Timo Bernhard, Mark Webber e B. Hartley, surpreendeu até mesmo a equipe que chegou a diminuir o percentual de obtenção de energia do sistema híbrido de 8JM (máximo permitido pela organização do mundial), para 6MJ, mesmo valor da equipe Toyota. A Audi utiliza apena 2MJ.

O segundo melhor tempo também foi conquistado no segundo treino, pelo Audi #2 do trio Fassler/Lotterer/Tréluyer com 1:42.073. O #2 chegou a marcar o melhor tempo no primeiro treino do dia. Em terceiro o segundo Porsche de #14 do trio Romin Dumas, N. Jani e Mark Lieb com 1:42. 126.

A Toyota, ficou com o 4º lugar no geral com o #7 marcando 1:42.356. A equipe, que estreou seu TS040 Hybrid, ontem (27), foi uma das mais rápidas, superando em determinados momentos a Audi. Única equipe privada, a Rebellion Racing, competiu com os Lola B12/80, utilizados no mundial do ano passado, já que os novos R-One não ficaram prontos a tempo. Os carros não tem nenhum sistema de recuperação de energia, e são alimentados por motores Toyota. O #12 do Nikolas Prost, Nick Heidfeld eMatthias Beche, marcou 1:44.806. A diferença o Porsche mais rápido é de 3.515s, provando que a briga pela liderança das provas vai se resumir as equipes de fábrica.

Porsche também dominou a classe GTE-PRO.

Além do melhor tempo obtido, a Porsche também estabeleceu a maior velocidade absoluta do dia. O #14 com 339,6 km/h, foi seguido pelo Toyota #7 com 328,3 km/h, mesmo valor do Porsche #20. A Audi vem em quarto com 302,5 km/h, obtido pelo número #2.

Na classe LMP2, que contou com 5 modelos Oreca 03 e 1 Morgan, o melhor tempo acabou com o #23, da equipe Millennium Racing que compete com Oreca/Nissan. S. Nakano marcou 1:48.970, na segunda seção de treinos. Em segundo, o #26 da equipe G-Drive, que competiu com o único Morgan, marcou 1:49.084. Em terceiro o outro carro da equipe Millenium Racing com 1:49.284, obtido no primeiro treino.

Entre os GTs da classe PRO, a Porche também ditou o ritmo, com o melhor tempo, conquistado pelo #92 do trio Holzer/Makowiecki/Lietz com 1:58.041. Em segundo aFerrari #71 da equipe AF Corse de Rigon/Bruni/Calado com 1:58.277. A surpresa negativa foi o quarto tempo obtido pelos campeões do ano passado, a Aston Martin. O #99 ficou com o tempo de 1:59.076, a 1.035 segundos do Porsche líder da classe.

Já na classe GTE-AM o melhor tempo, ficou com a equipe americana 8Star Motorsports, obtido no terceiro tempo. Com 1:58.507 superou por 0,038 milésimos a Ferrari #81 da equipe AF Corse. Fechando os três primeiros o Porsche #88 da equipeProton Competition com 1:58.662. O Prologue continua neste sábado (29), com mais duas seções de treinos.

Resultados das três seções de treinos.

Velocidades máximas obtidas.