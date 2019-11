Porsche e Audi receosas com consumo de combustível

As principais equipes que disputam o mundial de endurance, Audi e Porsche, estão receosas com as novas regras de consumo de combustível, e energia estipuladas pela FIA. A temática do novo regulamento técnico, é o consumo de combustível e o reaproveitamento de energias.

A redução de consumo tanto na F1 (que este ano adorou várias medidas “verdes”), quanto dos LMP1, deve chegar a 30%. A abertura do mundial de F1 na Austrália, botou a prova e na berlinda os medidores de fluxo de combustível, que controlam a quantidade,que deve ser enviada aos motores. Nos carros de rua o nome é menos pomposo, bicos injetores.

No caso da F1, problemas no fluxo, acabaram por punir a RBR de Daniel Ricciardo, que chegou em segundo lugar. A equipe deve recorrer da decisão da FIA, nos próximos dias. Os “fluxómetros” das duas categorias são produzidos pela Gill Sensors, porém com capacidades de vazão diferentes. Para os LMP híbridos-gasolina os valores serão entre 87.3 e 93 kg/h, e 76.2 e 83.4 kg/h para híbridos-diesel. Em carros de F1, estes valores são de 100 kg/h.

A Porsche foi enfática ao dar credibilidade, a funcionalidade do sistema, conforme revelaAlex Hitzinger, diretor de engenharia do LMP1 da Marca. “O nosso desenvolvimento não está dependente do sistema”, Disse “A FIA espera que a última versão vai trabalhar e será confiável, mas o mesmo ainda não está 100% provado. Nós otimizamos a forma como estes são montados e providenciamos as melhores condições de trabalho, mas neste momento não sabemos o quanto o sistema é robusto, mas deveremos sabê-lo lá para o fim de Março.” Lembrando que cada LMP terá instalados dois equipamentos.

Este é o medidor de fluxo de combustível, utilizando tanto na F1, como no Mundial de Endurance

Já a Audi, em nome da confiabilidade está abandonando o sistema que reutiliza o a energia oriunda do sistema de escape, batizado de ERS-H. Segundo a montadora o sistema em pista não correspondeu aos valores obtidos em simuladores. A comprovação veio por meio de testes que a equipe realizou no circuito de Austin no Texas.

O diretor da Audi Motorsports Dr. Wolfgang Ullrich o sistema, não rendeu como o esperado. “Trabalhamos bastante nele, mas não correspondeu como deveria em um circuito real!” Disse. “Com risco na sua utilização sem o benefício pretendido, não pretendemos utilizar este sistema”. Conclui.

Batizado de ERS-H (Energy Recovery System – Heat), o aparato, aproveita os gases do escapamento que seriam desperdiçados pela válvula Wastegate. Assim a energia obtida (cinética e térmica) é enviada para o volante de Inércia (ERS-K). Porsche e Toyota também irão utilizar o ERS-H. Com as declarações da Audi, as rivais não se manifestaram.