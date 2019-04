Hamilton vence com folga o GP da Malásia

Tranquila. Foi assim a 23ª vitória da carreira deLewis Hamilton, igualando ao número de vitórias de Nelson Piquet. Soberano na corrida, o inglês venceu de ponta a ponta, perdendo a liderança temporariamente apenas quando parou para trocar os pneus. Confirmando a supremacia da Mercedes, Nico Rosberg fechou a dobradinha da equipe alemã, que agora lidera o campeonato de construtores. Com o segundo lugar, Rosberg se mantém na liderança do mundial de pilotos. Sebastian Vettel fechou em terceiro lugar, demonstrando uma boa evolução da Red Bull.

Fernando Alonso fez uma boa corrida na maior parte do tempo, mas o final proporcionou junto com Hulkenberg uma bela briga pelo 4º lugar, vencida pelo espanhol, que se manteve na posição até o fim da corrida. A sexta posição de Jenson Button evidencia que o dia não foi brilhante para as McLarens, que certamente podiam dar mais, como visto na Austrália. Já Kevin Magnussen, outrora segundo lugar, teve de se contentar com a 9ª colocação, após boa briga com Felipe Massa e logo depois ser punido com uma parada de 5 segundos nos boxes por incidentes na primeira volta, após ter furado o pneu de Kimi Raikkonen.

O brasileiro teve sua corrida complicada por perder muito tempo atrás das McLarens. Felipe ganhou 3 posições na largada, mas as mais de seis voltas atrás de Magnussen e as longas voltas atrás de Jenson Button lhe custaram um tempo precioso, o que lhe impediu de galgar melhores posições. No final da prova ele ainda teve que resistir ao assédio do companheiro de time, Valtteri Bottas. A equipe disse a Felipe pelo rádio que o finlandês vinha mais rápido e que, portanto, Felipe não deveria fechá-lo se pudesse ultrapassar. Apesar disso, Massa conseguiu resistir à proximação de Bottas e fechou em sétimo. O russo Kvyat completou a zona de pontuação.

A Lotus segue o seu calvário; Romain Grosjean terminou em 11º. Maldonado bateu em Bianchi na largada e ambos abandonaram. Sergio Pérez sequer saiu dos boxes, com problemas hidráulicos. Adrian Sutil, outro que não conseguiu terminar o GP, viu sua Sauber apagar na reta dos boxes. Hoje, Ricciardo carregou todo o azar que um piloto pode ter. O australiano vinha em quarto lugar quando em uma troca de pneus um dos mecânicos esqueceu de fixar corretamente um dos pneus, o que lhe custou muito tempo nos boxes. Pra completar, quando saiu do pitlane sua asa dianteira quebrou e ele ainda foi punido com uma parada de 10 segundos nos boxes, e então preferiu abandonar.

Confira o resultado do GP da Malásia 2014:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m40m25s974

2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) + 17s313

3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) + 24s534

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) + 35s992

5) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) + 47s199

6) Jenson Button (McLaren-Mercedes) + 1m23s691

7) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) + 1m25s076

8) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) + 1m25s537

9) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) + 1 volta

10) Daniil Kvyat (RUSSTR-Renault) + 1 volta

11) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) + 1 volta

12) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) + 1 volta

13) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) + 1 volta

14) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) + 2 voltas

15) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) + 2 voltas



Abandonaram:

Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 49 voltas

Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 35 voltas

Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 32 voltas

Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 18 voltas

Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 8 voltas

Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 7 voltas

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 0 voltas