Classe de protótipos irá correr sem alterações de BoP em Long Beach

A próxima etapa do TUSC, ocorre nos dias 11 e 12 de Abril, no circuito de rua de Long Beach, na Califórnia. Esta é a terceira e etapa do campeonato que teve, as 24 horas de Daytona e 12 horas de Sebring como etapas inaugurais.

Se nas primeiras etapas a equivalência entre DP e LMP2, foi modificada, para tentar equiparar a performance, para Long Beach, os carros correrão com as mesmas especificações de Sebring. A única alteração será no motor Ford EcoBoost, que terá uma redução de torque para compensar a diferença de altitude. Os demais propulsores não sofreram alterações.

Prevista para durar 100 minutos, esta será a primeira vez que um “DP” vai correr no sinuoso traçado. Entre os carros GT, apenas a classe GT Le Mans, vai participar do evento. Tanto a classe PC, quanto GT Daytona, não estarão presentes.

OAK Racing volta a competir na Asian Le Mans Series

A edição de 2014 do Asian LMS, começa apenas no dia 20 de julho no circuito de Inje, na Coréia do Sul, e contará com 5 etapas. A atual campeã da categoria a OAK Racing, que inicialmente iria competir com o novo Ligier JS P2, vai correr com o já consagrado Morgan Judd.

Os pilotos serão Ho-Ping Tung e David Cheng, que além de participar da séria asiática estarão presentes também em Le Mans, daí sim com o novo Ligier alimentado por um motor HPD. "É uma verdadeira conquista para a nossa equipe e um grande prazer para começar 2014, com um programa completo no Asian Le Mans Series, além das 24 horas de Le Mans”, disse Remy Brouard, chefe de equipe da OAK Racing Team Ásia. "Depois de um ano de aprendizado com os nossos pilotos na Ásia, nossos parceiros estão muito satisfeitos por ter uma dupla de pilotos 100% chinesa.”, completa.

O novo Ligier-HPD, deve ser testado em Maio, segundo a equipe, o piloto Tung, terá a companhia de Oliver Pla, e Alex Brundle, no desenvolvimento do carro. A OAK Racing, foi a primeira equipe a confirmar sua participação o certame asiático. Os demais times que, participaram em 2013 Murphy Prototypes, KCMG e Craft Racing, ainda não divulgaram seus programas.

Calendário do Asian LMS 2014:

20 de Julho – 3 horas de Inje – Coreia do Sul.

09 de Agosto – 3 horas de Fuji – Japão.

11 de Outubro – 3 horas de Shanghai – China.

26 de Outubro – 3 horas de Zhuhai – China.

07 de Dezembro – 3 horas de Sepang – Malásia.

Organização do mundial de Endurance, divulga lista com equipes e pilotos confirmados para a etapa inicial em Silverstone

Trinta e um carros e oitenta e nove pilotos. Estes são, os números iniciais para as 6 horas de Silverstone, que iniciam a edição 2014 do Mundial de Endurance da FIA, no dia 20 de Abril em Silverstone da Inglaterra.

A prova marca o primeiro encontro entre Audi, Porsche e Toyota na luta pela título do campeonato e a supremacia nas 24 horas de Le Mans, que acontece em Junho. Cada um dos três fabricantes irão alinhar dois carros, todos híbridos. A classe LMP1 ainda conta com dois Lola B12/60 spec 2013, da equipe Rebellion Racing, que não consegui aprontar a tempo o Rebellion R-One e o Lotus T129, que é a principal dúvida da classe, já que sequer foi testado em pista.

O brasileiro Lucas di Grassi, será companheiro de Loic Duval e Tom Kristensen no Audi #1. A prova também marca a estreia de Marc Webber, no volante do Porsche 919 Hybrid. Esta será a primeira corrida, oficial que o australiano faz depois de sua conturbada saída da equipe Red Bull da F1.

A classe LMP2 vai alinhar 7 carros, de três fabricantes. Oreca, Morgan e a JaponesaDome, pelas mãos da equipe Strakka Racing. O inédito Dome S103 com motor Nissan, estava ausente dos testes oficias do mundial no final de Março.

Nas classes GTE (PRO e AM), ao todo 16 carros de três fabricantes, Porsche, Ferrari eAston Martin, estarão na pista. O brasileiro Fernando Rees, vai competir pela equipe oficial da Aston Martin no carro #99, em parceria com Alex MacDowall e Darryl O’Yong.

Lista de inscritos para as 6 horas de Silverstone.