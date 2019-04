Equipes que competem com Morgan LMP2, satisfeitas com os testes em Paul Ricard

De um lado está a Oreca; do outro, a OnRoak Automotive, que vem fazendo progressos tanto com o Morgan LMP2 quanto com o novo Ligier JS2 LMP2. Para os testes em Paul Ricard, 4 LMP2 Morgan estiveram presentes e conquistaram os melhores tempos nos dois dias de testes.

Para Jacques Nicolet, o trabalho foi produtivo. "É muito gratificante ter quatro Morgan LM P2 presente no ELMS. Alguns de nossos clientes descobriram um novo carro, e tudo está indo muito bem. Onroak Automotive fornece suporte real para as equipes e oferece serviço de assistência e peças de reposição, é um trunfo importante, muito apreciada por todos. Estes dois dias de testes são um começo muito positivo para esta temporada. Pessoalmente, eu também estou muito contente por ver Keiko Ihara competindo pela equipe Larbre, e dirigir um dos nossos protótipos. Nós compartilhamos uma boa experiência no WEC no ano passado, e eu estou muito contente que esta colaboração vai continuar", afirmou.

Cada chefe de equipe fez um prognóstico de como será a temporada, bem como uma avaliação dos testes em Paul Ricard.

#29 - Julien Schell, chefe de equipe e piloto da Pegasus Racing: "Estamos muito satisfeitos de competir no ELMS, com Morgan LM P2, um carro muito poderoso, e que mostrou seu valor ano passado. Nosso objetivo é ganhar experiência com este carro. Estamos muito felizes de voltar às corridas e ter o apoio da Onroak Automotive. Vamos começar muito bem nesta temporada e esperamos que ela dure o maior tempo possível"

#43 - Benoit Morand, chefe de equipe e co-proprietário da Newblood por Morand Racing: "Para nós, o importante é continuar este ano com o nosso pacote de Morgan-Judd e nossos pilotos Brandel Roman, Christian Klein e Gary Hirsch. Nosso objetivo é vencer corridas na ELMS e continuar a nossa cooperação muito produtiva com a equipe de Jacques Nicolet, que oferece um suporte muito importante para as equipes"

#46 - Xavier Combet, chefe de equipe THIRIET by TDS Racing: "Trocamos de carro para esta temporada, além de competir com o novo Ligier JS P2 em Sarthe. É um duplo desafio para a equipe e os pilotos que precisam inicialmente descobrir o Morgan LM P2, carro muito mais rápido, e depois passar a fase de transição para Ligier JS P2. Isto pode parecer um pouco louco para chegar a Le Mans com um carro novo, mas vamos em frente"

# 50 - Jack Leconte, Larbre Competition Team Manager: "Isto não é uma piada de 1º de abril, a Larbre Competition chegou à classe LMP2! É muito emocionante para nós. Estamos na descoberta, e muito atentos a esta primeira participação, que começou no ELMS e, na sequência, nas 24 horas de Le Mans. Temos de aprender e descobrir o que muda de um GT para um protótipo. Tudo é novidade"

