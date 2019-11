Piloto mexicano sofre acidente impressionante no GP do Bahrain de Fórmula 1

O piloto da Sauber, Esteban Gutiérrez, sofreu um impressionante acidente no Grande Prêmio do Bahrein. A 16 voltas para fim do GP, Pastor Maldonado da Lotus, acabava de sair dos boxes e direção a primeira curva do circuito, o mexicano já se encontrava dentro da curva quando o venezuelano também seguiu por dentro e bateu em cheio no rival que girou no ar.

Após o acidente, a Sauber soltou uma nota dizendo que o piloto está bem e passou por exames médicos. A FIA decidiu penalizar o piloto da Lotus com um Stop and Go de 10 segundos nos boxes, que foi cumprida, mas para o GP da China, Maldonado perderá cinco posições no grid de largada. De acordo com o novo sistema de penalizações da categoria, o piloto perdeu 3 pontos na superlicença, a regra prevê suspensão de uma etapa para os pilotos que perderem 12 pontos.



Foi a décima vez que a Fórmula 1 correu no Bahrein e o 900º GP na história da categoria, corrida vencida pelo piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, seguido pelo alemão Nico Rosberg, o mexicano Sérgio Perez da Force India completou pódio.



Em uma corrida onde as rivalidades internas das principais equipes ganharam evidência, Lewis Hamilton se defendeu de todas as tentativas de ultrapassagens do companheiro de equipe, Nico Rosberg. Na Ferrari, Fernando Alonso conseguiu terminar a frente do finlandês Kimi Raikkonen e completar a corrida o piloto espanhol comemorou o resultado. Na Williams, a disputa ficou entre Felipe Massa e Valtteri Bottas que brigaram pelo 6º lugar até a ultima volta, o brasileiro defendeu e terminou na frente do companheiro pela segunda vez consecutiva.



O brasileiro começo a corrida com uma ótima largada, saindo da sétima posição para a terceira posição, o piloto da Williams tentou perseguir as Mercedes por algumas voltas mas logo começou a ter de defender a terceira posição, fazendo com as Mercedes abrissem vantagem. Massa teve a estratégia prejudicada pela intervenção do carro de segurança, que entrou na pista após o acidente de Esteban Gutiérrez.. Felipe ainda tentou ultrapassar Sebastian Vettel, que na tentativa de não perder a posição empurrou o brasileiro para fora da pista.



O atual tetracampeão do mundo parece não estar conseguindo superar os problemas enfrentados pela Red Bull nesta temporada, na corrida o alemão viu o comapanheiro de equipe lhe ultrapassar e ouviu a frase: '' Ricciardo é mais rápido que você''. O Alemão segurou mas perdeu a posição.



A Escuderia Ferrari é outra equipe que viu a dipsuta interna esquentar na pista, com clima quente entre os pilotos, Fernando Alonso conseguiu terminar a frente do colega de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen. Alonso terminou em 8º e comerou o fato de ter vencido a disputa interna.