OAK Racing leva para a pista o novo Ligier JS P2

Os testes preliminares com o novo Ligier JSP2, construído pela Onroak Automotive, empresa da OAK Racing, se mostraram promissores. O LMP2 deu pouco mais de 60 voltas pelas mãos de Alex Brundle no circuito Bugatti em Le Mans, sem apresentar maiores problemas.

Equipado com pneus Dunlop e o competente motor Nissan, o carro será usado pela OAK Racing nas 24 horas de Le Mans em Junho e por potenciais clientes que desejam competir tanto no mundial de endurance, como no European Le Mans Series.

A parceria com Guy Ligier, que já teve seus carros tanto na F1 como na era de ouro de Le Mans, ver mais um projeto com seu nome é algo muito valioso. "É uma sensação muito boa para mim e um grande prazer estar com a equipe, que desenvolveu este carro, que parece funcionar muito bem. Obrigado Jacques Nicolet por me dar esta oportunidade maravilhosa de experimentar o retorno de Ligier nas corridas de longa duração e compartilhar essa aventura. O automobilismo move minha vida, e espero que possamos fazer muitas coisas juntos. Devemos agora começar a fase de desenvolvimento. Há ainda, claro, um monte de trabalho, mas a equipe mostrou hoje que nós tivemos uma base muito boa", comemora.

Para Alex Brundle as primeiras impressões do novo carro são satisfatórias. "O conforto de condução é muito boa, muito melhor do que eu esperava. A visibilidade é sempre um problema em protótipos fechados, mas eu estou contente de dizer que isso não é tão ruim no nosso. Fizemos uma série de voltas e tivemos pequenos problemas, mas nada que comprometesse. Claro que existem coisas para aperfeiçoar e ajustar, mas no geral o carro é muito bom. Temos, agora, um programa abrangente de desenvolvimento, mas nós temos uma base muito boa para trabalhar", completa.

A equipe deve alinhar três carros em Le Mans, porém não definiu ainda pilotos, já que o time também compete no TUSC, nos EUA e na Asian LMS. Em entrevista ao site edurance.info, Jacques Nicolet revela os planos da equipe para a temporada 2014. "O dia foi bom. O Ligier JS P2 nasceu. Foram completadas 60 voltas, em ritmo de corrida. Tudo funcionou como deveria. Alex Brundle, se senti à vontade, apenas com um ligeiro medo da visibilidade lateral, mas logo se adaptou ao carro. Agora uma série de testes serão feitos para aperfeiçoar o carro. Vamos testar agora na Espanha.”

Além disso, Nicolet completa falando dos planos de utilizar o carro em LeMans. "Nós faremos as coisas com tempo, não há precipitação. Haverá pelo menos dois Ligier em Le Mans com as cores da OAK Racing Team Ásia e um pela Thiriet by TDS Racing. A G-Drive Racing vai competir com Morgan LM P2."