Scott Dixon é o mais rápido nos primeiros treinos para as 12 horas de Sebring

Os trabalhos para as 12 horas de Sebring, neste final de semana, já começaram. No primeiro treino livre realizado nesta quinta-feira (13), o Ford #02 da Chip Ganassi,pilotado por Scott Dixon foi o mais rápido com o tempo de 1:52.357. Em segundo, o Morgan #42 da equipe OAK Racing com Alex Brundle no volante, conquistando 1:52.858. Em terceiro o Corvette da Action Express com João Barbosa marcando 1:53.404.

Na classe GTLM a Ferrari #62 da Equipe Rizzi Competizione foi a mas rápida com 1:59.394. Lembrando que o carro sofreu um grave acidente durante as 24 horas de Daytona. Os dois melhores tempos subsequentes foram dos carros da equipe Corvette, Tommy Milner com o #4 marcando 2:00,027 e Antonio Garcia com o #3 conquistando o tempo de 2:00.111.

Para Matteo Malucelli, que se acidentou com o #62 em Daytona, e chegou a ficar hospitalizado, conquistar o primeiro tempo, depois do carro ser totalmente refeito já é uma vitória. "Estamos confiantes para o sábado, porque estamos em um bom ritmo e o carro é muito bom", disse. "Nós sabemos que a corrida é de 12 horas e isso é um longo caminho. Tivemos muita sorte, com o acidente em Daytona, mas isso é corrida. Para nós o campeonato começa agora”.

Entre os Oreca FLM09 da classe PC, a Core Autosport, que venceu Daytona, marcou 1:55.382, pelas mãos de Colin Braun. Em segundo lugar foi garantido para a equipePerformance Tech Racing, do brasileiro Rafael Mattos com 1:56.633, outro brasileiro Bruno Junqueira fica com o terceiro tempo com o #09 da RSR, 1:56.695.

Na classe GTD, o Aston Martin #007 da equipe TRG com James Davison no volante ficou com o tempo de 2:03.762, seguido pelo Porsche #30 da NGT Motorsports com 2:03.800. Em terceiro, outro Porsche, desta vez o #73 da Park Place Motorsports com o tempo de 2:04.503.

