Chip Ganassi vence 12 horas de Sebring

As 12 horas de Sebring de 2014, não será lembrada, apenas pela vitória do #01 da equipe Chip Ganassi, sendo o Ford Riley, o primeiro Daytona Prototype a vencer na “casa” dos LMP. A prova será lembrada pelo amadorismo de grande parte dos pilotos e pela “quase” quebra do recorde de bandeira amarela da história da prova, exatas 5 horas e 11 minutos.

Classe “P” - Vitória da Chip Ganassi e decepção para as equipes LMP2

O tão falando BoP da classe começou a surtir efeito. Mesmo sendo cedo, a favoreceu os LMP2, que tiveram reais chances de vitória, e obtiveram desempenho superior aos DP em vários momentos da prova. Ainda durante a classificação o segundo lugar do #42 da equipe OAK Racing dos pilotos Oliver Pla, Alex Brundle e Gustavo Yacaman, dava a entender que a vida dos DP não seria fácil, e não foi.

Nas primeiras horas o Oreca 03 da equipe Muscle Milk do trio Klaus Graf, Lucas Luhr e Jann Mardenborough deu trabalho para os ponteiros, o Corvette #5 da Action Expresse o também Corvette #10 da Wayne Taylor Racing. O #6, chegou a liderar a prova, porém problemas mecânicos acabaram atrasando e por fim tirando qualquer chance de vitória da equipe.

As chances de uma vitória de um LMP2 acabaram caindo nas mãos do HPD #2 da equipeExtreme Speed Motorsports do trio formado por Ed Brown, Johannes van Overbeek e Simon Pagenaud que com um ritmo forte abriu uma ampla vantagem sobre seus adversários, entregando o carro para Overbeek, liderar com certa folga a prova. Porém um toque com o Audi #48 da Paul Miller Racing, acabou minando qualquer chance de vitória.

Faltando pouco mais de 1 hora para o encerramento, o HPD #1, pelas mãos de David Brabham que pilotou de forma agressiva, obteve uma boa vantagem sobre o #5 que era pilotado por Sebastien Bourdais. Durante a última rodada de pits, e a demora para a bandeira verde o Ford Riley que era comandado por Marino Franchitti e Memo Rojas e Scott Pruett, não teve dificuldades em vencer a prova. Mesmo com as investidas do #1 da ESM sob o comando de Ryan Dalziel não foram suficientes. Chegando em terceiro o Corvette #5 da Action Express do trio Ed Brown, Christian Fittipaldi e Sebastien Bordais, vencedores da primeira prova do campeonato em Daytona.

Em quarto depois de uma bela corrida o # 42 da OAK, que chegou a superar Bourdais nas últimas voltas mas não manteve a posição. Tony Kannan que fez dupla com Scoot Dixon e Sage Kannan no segundo carro da Chip Ganassi termina em 6º. Os dois Lola da equipa Mazda, tiveram um resultado bem abaixo do esperado. Em determinados momentos os carros da classe GT eram mais rápidos nos trechos de reta! O melhor colocado foi o #70 que terminou na 30º posição no geral.

Já Oswaldo Negri, que competiu com o Ryley da equipe Michael Shank Racing com John Pew e Justin Wilson terminou em 9º. Com o bom desempenho dos LMP2, as críticas sobre o BoP, devem cessar por enquanto, porém é esperado um novo ajuste para todas as classes para a próxima etapa em Laguna Seca.

Classe “PC” – Muitos acidentes, e um segundo lugar de Bruno Junqueira

Apontada como a grande vilã da prova, os Gentleman Drives da classe PC, foram os responsáveis pelas intermináveis bandeiras amarelas. Os trabalhos começaram bem para o brasileiro Bruno Junqueira, que liderou no princípio da prova com o #09 da RSR Racing, e acabou perdendo a liderança para o #54 da equipe Core Autosports com Colin Braun ao volante. Depois de muitos LMPC, sendo destruídos por seus pilotos, Junqueira volta a liderar na 7º hora, sendo sempre pressionado pelo #54, que acaba superando o brasileiro mantendo a lidera, e assim acaba vencendo na classe. Junqueira lutou até a última volta, terminou a pouco mais de 2 segundos de Braun. A equipe segue invicta na classe, já que venceu em Daytona.

O protagonista da classe sem dúvida foi o piloto Gaston Kearby que rodou inúmeras vezes, até destruir seu carro, o #87 da equipe BAR1 Motorsports. Em uma total falta de bom senso, e principalmente falta de conhecimento das regras de condução, acabou rodando e sem olhar para os lados, voltou para a pista acertando em cheio o PC #08 da equipe RSR Racing, pilotado por Alex Tagliani. O piloto saiu com dores no corpo, sem gravidade. Já Gaston lamentou o ocorrido e deve receber uma punição por parte da IMSA, na próxima prova.

Classe “GTLM” – Superioridade e confiabilidade da Porsche garantem vitória.

Entre os GTLM a diversidade durante toda a prova foi uma constante. A disputa entre os modelos Porsche, BMW e Corvette, nas primeiras horas foi intensa. Mas os acidentes também rodaram a classe. O mais grave envolvendo a Ferrari #62, que já tinha se acidentado em Daytona pelas mãos de Matteo Malucelli, que ocasionou o grave acidente envolvendo Memo Gidley da equipe Gainsco, e foi totalmente reconstruída, acabou saindo da pista na curva 1, e com o carro seriamente avariado, tentou voltar a corrida e foi acertado em cheio pelo Porsche #30 da equipe NGT. A piloto Christina Nielson, acabou saindo ilesa. Outra vítima do acidente foi o BMW #56 que tinha Dirk Werner na direção, e acabou tendo a roda dianteira esquerda avariada. Mesmo com a demora no reparo o carro voltou à pista.

Assim “sobrevivendo” o Porsche #912 de Patrick Long, Michael Christensen e Jorg Bergmeister venceu na classe, Em segundo o Viper #93 de Rob Bell, Jonathan Bomarito e Kuno Wittmer. Fechando o pódio a BMW #55 de Bill Auberlen, Andy Priaulx e Joey Hand. A Corvette, que chegou a liderar a prova acabou 6º com o #4 e 8º com o #3. Com a vitória a Porsche, que já tinha vencido em Daytona com o #911, lidera com folga o campeonato de construtores da classe.

Classe GTD – Disputa intensa entre Porsche e Ferrari.

As intempéries, também rodaram a classe GTD. Ainda no começo da prova o Viper #33 que estava sob os cuidados de Bem Keating, foi literalmente consumido pelo fogo depois de problemas mecânicos. O serviço de resgate das provas nos EUA, conhecidos pela sua eficiência, demorou a chegar, e não puderam evitar que o fogo consumisse o carro por completo. Keating saiu a tempo, e tudo não passou de um grande susto.

A disputa da classe ficou com o Porsche #22 da Alex Job Racing e a Ferrari #555 da Level 5 Motorsports, mas a vitória acabou com o #44, Porsche da equipe Magnus Racing, depois de uma rodada bem sucedida de pit-stops. Assim John Potter, Andy Lally e Marco Seefired, superam a Ferrari #555 de Bill Sweedler e Townsend Bell. Em terceiro o Porsche #23 da Alex Job Racing com Ian James, Mario Farbacher e Alex Riberas.

Resultado das 12 horas de Sebring 2014

Os melhores momentos da prova.