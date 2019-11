European Le Mans Series começa 2014 com recorde de inscritos

De provas canceladas em 2013, a recorde de inscritos em 2014. Este é o atual cenário da European Le Mans Series, que tem largada entre os dias 18 e 19 de Abril, em Silverstone na Inglaterra.

Os testes oficiais da categoria serão realizados no circuito de Paul Ricard, entre os dias 1 e 2 de Abril. Doze protótipos da principal categoria do LMP2 são esperadas. Entre eles estarão três equipes estreantes no campeonato. A Sebastien Loeb Racing com um Oreca03Nissan, a equipa alemã Pegasus Racing alinhará um Morgan Nissan dos pilotos Julien Schell e Nicolas Leutwiller. Por fim, a Larbre Competition (conhecida entre nós pelas participações nas classes de GT com Pedro Lamy) alinhará agora com um Morgan Judd para Jacques e Pierre Nicolet.

A JotaSport, equipe vencedora da prova em 2013, tem como objetivo repetir o resultado com o ZytecZ11SNNissan, pilotado pelo trio, Simon Dolan, Harry Thinknell e Filipe Albuquerque, que também é piloto oficial da Audi Sport. Uma segunda equipa do Reino Unido, a GreavesMotorsport, alinhará dois Zytec Z11 SN Nissan mesmo não tendo definido todos os seus pilotos, até agora apenas Tom Kimber‐Smith e Chris Dyson, ao volante do #41.

A SignatechAlpine espera defender o título da classe, que conquistou em 2013, competindo com dois Alpne A450 Nissan, um dos quais partilhado pelos campeões Nelson Panciatti (LMP2 2013) e Paul‐LoupChatin (LMPC 2013) aos quais se junta Oliver Webb, um jovem britânico de 22 anos proveniente dos monopostos e que se estrou na endurance no ano passado.

Dois outros Oreca 03 estáo inscritos pelas equipas Race Performance e Murphy Prototypes. A primeira equipe utilizará um motor Judd HK no chassis Oreca que será pilotado pelo francês Frank Mailleux e pelo suíço Michel Frey. A segunda fará uso de um motor Nissan VK45DE e os pilotos serão anunciados nas próximas semanas. Já a ThirietbyTDSRacing estreia o novo LigierJSP2, o único LMP2 fechado que irá competir até então. Como o carro não deve ficar pronto até Silverstone, a equipe irá competir com um Morgan Nissan. Os pilotos serão, Pierre Thiriet, Ludovic Badley e Tristan Gommendy. O último Morgan Judd da lista de inscritos veem da Suíça. A equipe NewbloodbyMorandRacing vem com um trio jovem, liderado por Christian Klien, o suíço Gary Hirsch e o francês Romain Brandela.

Classe GTE

Porsche 911 corre em menor número neste ano contra "mar" de Ferrari.

Com oito Ferrari458Itália, cinco Porsche911GT3RSR e umAstonMartinVantageV8 a categoria GTE reúne muitas equipes que competem em Le Mans. A AFCorse alinhará duas Ferrari F458, com o #54 e #55, respectivamente entregues a Pierluigi Perazzini, Marco Cioci e Duncan Cameron e Matt Griffin (campeão LM GTE 2013). A equipe suíça KesselRacing alinhará também duas F458 para Michael Broniszewski, Giacomo Piccini e Marco Frezza (#80) e Kolawole Aluko, Thomas Kemenater e Mateo Cressoni (#81). Já a JMWMotorsport anunciará os seus pilotos nos próximos dias e os três últimos carros com a marca do cavalo empinado são de equipas estreantes na categoria. A SMPRacing, vencedora da classe GTC em 2013, alinhará uma Ferrari para, Andrea Bertolini e os russos Viktor Shaitar (campeão GTC 2013) e Sergey Zlobin. A equipa austríaca ATRacing colocará em pista pai e filho, proveniente da Bielorrússia: Alexander Talkanitsa Junior e Senior. A último Ferrari é da equipa francesa,Team Sofrev‐ASP e pilotado pelo célebre campeão de futebol Fabien Barthez, juntamente com Anthony Pons e Soheil Ayari.

A IMSAPerformance, conhecida equipa de Rouen na França, irá alinhar, dois Porsche 911 GT3 RSR. O será guiado pelo trio, Eric Maris, Jean‐Marc Merlin e Eric Hélary. O segundo, seráentregue a Raymond Narac, Nicolas Armindo e o belga Laurent Pasquali. Jáo Porsche 911 GT3 RSR #82 da equipa CrubiléSport estará nas mãos de François Perrodo, Sébastien Crubilé e Emmanuel Collard. O quarto Porsche 911 será da equipeProspeedCompetition que também vai competir no WEC, alinhará também no ELMS, com o piloto holandês Paul von Splunteren. Os demais nomes serão confirmados nos próximos dias. Já a equipe britânica GulfRacingUK alinhará dois carros em Silverstone, um Porsche 911 GT3 RSR para Michael Wainwright e o único Aston Martin Vantage V8 do grid, para Roald Goethe e Stuart Hall.

Classe GTC

Equipes da classe GTC, começam a povoar a categoria.

.A classe GTC, que foi adicionada para “preencher” o grid, alinha 16 carros para a etapa inaugural. A estratégia da ACO, era roubar equipes que competem na BlancPain Endurance Series, com seus grids pomposos. A estratégia parece que deu certo. Os campeões da categoria terão entradas automáticas nas 24 horas de Le Mans de 2015 na classe GTE-AM.

Além da sua participação na categoria LMP2, o Sebastien Loeb Racing inscreveu o único Audi R8 LMS Ultra do grid, para o francês Henri Hassid. Além da participação nos LMGTE, os russos da SMP Racing alinharão três outras Ferrari F458 Itália GT3, no #57 veremos Boris Rotenberg e Maurizio Mediani que receberão a companhia do antigo piloto de F1 Mika Salo. No #71 uma equipa 100% russa, com Kirill Ladygin (campeão GTC 2013), Anton Ladygin e Aleksey Basov. A terceira Ferrari da equipe será pilotada pelo monegasco Olivier Beretta e pelos russos Alexander Frolov e David Markosov. Por sua vez, os italianos da AF Corse, irão alinha quatro F458, com uma lista de pilotos internacionais: dois deles, os franceses Yannick Mallegol e Jean‐Marc Bachelier, serão parceiros do americano Howard Blank. Duas equipes serão inteiramente dinamarquesas, com Mads Radmunssen e Dennis Lind no Ferrari #63 e Per Nielsen com Christian Overaard no #64. O Ferrari #95 será confiada ao belga Adrien de Leener e ao monegasco Cedric Sbirrazzuoli.

A Team Sofrev‐ASP do piloto francês Jérôme Policand é outra das equipas inscritas na classe. Além da participação na GTE, a equipa de Nogaro alinhará ainda um F458 Itália GT3 para o trio Christophe Bourret, Pascal Gibon e Jean‐Philippe Belloc.

As cinco equipes restantes são todas estreantes na ELMS. A FormulaRacing inscreveu um F458 GT3 para o dinamarquês Jan Magnussen (vencedor por quatro vezes da sua classe nas 24 Horas de LeMans) juntamente com os seus compatriotas Johnny Laursen e Mikkel Mac Jensen. O TeamRussiabyBarwell alinhará o único BMWZ4GT3 do grid para os pilotos russos Leonid Machitski, Timur Sardarov e o britânico Jonathan Cocker. O único Porsche da classe GTC será o 997 GT3 R da equipe ProGTbyAlmeras (Frank Perera, Lucas Laserre, Eric Dermont), enquanto o TeamUkraine anunciou dois Ferrari F458 GT3 para os ucranianos Andriy Kruglyk e Ruslan Tsyplakov. Bem conhecida no mundo da competição e detentora de um excelente currículos em outras categorias, aARTGrandPrix estará na pista com dois McLarenMP412CGT3 para uma equipe de pilotos iternacional O mexicano Ricardo Gonzalez estará ao lado de Karim Ajlani, piloto suíço de ascendência síria e, no outro carro, o estoniano Kevin Korjus partilhará o volante com o francês Grégoire Demoustier.

Abaixo o resultado da prova em 2013

LMP2 - Jota Sport – Zytek Z11 SN Nissan #38 ‐Dolan / Turvey

LMGTE - ProtonCompetition – Porsche 911 GT3 RSR #77 – Ried/Roda/Tandy

LMPC - Team Endurance Challenge – FLM Oreca 09 #48 – Pons / Ayari

GTC – Ecurie Écosse ‐ BMW Z4 #79 –Millroy / Smith / McCaig

Lista de inscritos para os testes oficias em Paul Ricard.

Lista de equipes confirmadas para as 4 horas de Silverstone.