Comitê de endurance da FIA, divulga ajusta de equivalência (BoP) para a classe GTE

O Comitê de Endurance da FIA divulgou nesta quinta-feira (03) os ajustes de desempenho para as equipes que participam do Mundial de Endurance, na classe GTE. Os dados para o novo ajuste foram obtidos nos testes oficias da categoria em Paul Ricard na França.

O Aston Martin Vantage V8 teve um acréscimo de 15 kg em seu peso, além de ter aumentado em 5mm sua altura em relação ao solo. Até então, ele era o único carro a ficar abaixo da altura mínima estipulada para as outras equipes que era de 55mm.

Para o Porsche 911 GT3 RSR (versão 997) foi liberado um aumento no restritor de ar para 0,6 mm. Para a versão 911 RSR, que é o carro utilizado pela equipe oficial, não foram feitas alterações e os carros irão competir com a configuração utilizada na última etapa do calendário de 2013 no Bahrein.

As mudanças foram feitas para ambas as classes GTE-PRO e AM. Os Aston Martin que irão competir na classe GTE-AM terão um restritor de 0,3 mm, além de um aumento de 5 litros de capacidade no tanque de combustível.

Já o Lola B12/60 Toyota 2013, da equipe Rebellion Racing, foi autorizado a competir nas primeiras etapas do mundial, até o novo Rebellion One ficar pronto. O LMP1 terá 44,4 mm de abertura de ar para o motor, 890 kg de peso mínimo e um tanque com capacidade de 83 litros.