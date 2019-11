Honda revela primeiras imagens do seu novo Le Mans Prototype

Além do retorno para a Fórmula 1, como fornecedora de motores da McLaren em 2015, a Honda não esqueceu do seu programa de Endurance. O fabricante japonês que tem uma forte presença no TUSC, nos Estados Unidos, revelou nesta quarta-feira (09), seu novo protótipo, previsto para estrear no ano que vem na classe LMP2.

Atendendo as novas regras estipuladas pela ACO, o novo LMP2 é um cupê, e que se une a uma nova geração de protótipos, junto com o Dome S103, Lotus T128 e Ligier JS P2. Ainda em fase de projeto está o Oreca 05. Todos os modelos desenvolvidos pela Honda Performance Development, são construídos em conjunto com a Wirth Research.

Alimentado por um motor V6 bi-turbo de 2.8 litros, o carro deve ser entregue para os primeiros clientes no final deste ano. O modelo é elegível tanto no Mundial de Endurance, quanto no TUSC, European Le Mans Series e Asian Le Mans Series.

Para o vice-presidente da HPD, Steve Eriksen, toda a experiência, adquirida pela Honda no Endurance está empregada neste modelo: "Estamos muito animados com o novo HPD ARX-04b LMP2, combinando todos os nossos sucessos em corridas de carro esporte internacional, com as mais recentes normas para protótipos fechados", disse.

Já para Nick Wirth, presidente da Wirth Research, o carro é um espelho tecnológico da empresa, e apresenta melhorias consideráveis se comparado aos atuais modelos. "Wirth Research se orgulha de sua história de criação de protótipos, de forma consistente, em parceria com a Honda Performance Development", disse Wirth. "Usando nossas técnicas de projeto pioneiro em CFD, criamos o novo HPD ARX-04b LMP2 Coupe. Não é só um carro de corrida, estamos confiantes de que nossa abordagem revolucionária totalmente digital, vai garantir que, em 2015, os clientes irão se beneficiar do nosso", concluiu.

GR