Tommy Erdos testará o Nissan Zeod RC

O piloto brasileiro Thomas Erdos vai participar do desenvolvimento do Nissan Zeod RC durante os testes oficais para as 24 Horas de Le Mans no dia 1 de Junho na France. Desconhecido por vários brasileiros, ele nunca chegou a competir no “automobilismo” nacional. Fez sua carreira em carros esportes, em especial no Endurance.

Participou de 13 edições das 24 horas de Le Mans e venceu por duas vezes na classe LMP2 (2005 e 2006) pela equipe Ray Mallock com um protótipos MG-Lola. Sua última participação foi em 2011 também pela RML, terminando em 4º na classe LMP2

O brasileiro volta a grande clássica ao volante do Nissan Zeod RC, protótipo que vai competir pela “garagem 56”, destinado a modelos inovadores. O Zeod RC é uma versão atualizada do DeltaWin que competiu na prova em 2011 e atualmente compete no TUSC nos EUA.

Erdos vai substituir Lucas Ordonez, já que o piloto terá compromissos com o a Super GT na qual compete de forma integral, nos testes oficiais para a prova em primeiro de Junho.

"Tommy, obviamente, tem um histórico enorme de Le Mans e acrescenta sabor internacional para nossa formação", disse Darren Cox, Chefe Global de Marca, Marketing e Vendas, NISMO. "Nós estaremos anunciando nosso terceiro piloto em breve, vamos conseguir alguém com experiência em Le Mans para ajudar a desenvolver o carro no dia do testes”, completou.

Até o momento apenas Lucas Ordonez e Wolfgang Reip são os pilotos confirmados. A motorização do protótipo vai além dos propulsores convencionais que estarão presentes na prova. O carro é alimentado pelo motor denominado DIG-T R com três cilindros, injeção direta e turbo, e entrega nada menos que 400 cv e 38,6 kgfm.

Pesando somente 40 kg, podendo ser erguido por uma pessoa comum, o motor tem relação de 10 cv/kg, um índice melhor que o da F1. Com apenas 40 cm de comprimento, 20 cm de largura e 50 cm de altura, o DIG-T R poderia ser colocado em qualquer carro da Nissan. Infelizmente, ele será usado em competição, mas quem sabe a japonesa libere sua venda para preparadores no futuro.