Porsche e Audi se revezam nos treinos livres para a abertura do Mundial de Endurance em Silverstone

A briga entre Porsche e Audi, que se acirrou nos treinos oficiais da categoria em Paul Ricard, se intensificou durante esta sexta-Feira (18), em Silverstone na Inglaterra, na aberturado Mundial de Endurance.

No primeiro treino livre o Porsche #14, pilotado por Marc Lieb, fez 1:44.042. Em segundo vem o Audi #1 aonde compete o brasileiro Lucas di Grassi com o tempo 1:44.470. Em terceiro o Toyota #8 com 1:44.661 pelas mãos e Anthony Davidson.

Marc Lieb, está confiante com o desempenho do carro. "Tivemos uma primeira sessão livre muito boa e principalmente problemas. Fomos capazes de completar todo o nosso programa em termos de trabalho set-up e validação dos pneus. Tudo correu bem, por isso estou muito feliz. Além disso, a longo prazo, a segunda sessão foi boa, para gerenciar o tráfego a partir de uma nova perspectiva. No carro GT eu estava acostumado a ser aquele que era ultrapassado, mas agora é o contrário. "

Única equipe privada na classe LMP1, A Rebellion Racing com seus Lola B12/60 não ficaram muito longe dos LMP de fábrica. O #12 pelas mãos de Nicolas Prost, conseguiu 1:45.593, 1.551s. Para a próxima etapa em SPA é esperado o lançamento do Rebellion R-One, LMP1 produzido pela equipe, em parceria com a Oreca.

Com a pista em melhores condições, no segundo treino a Audi dominou com seus dois carros os melhores tempos. O #1 pelas mãos de Lucas de Grassi marcou 1:43.134, seguido pelo #2 de André Lotterer com 1:43.534. Em terceiro o Toyota #7 de Kazuji Nakajima com 1:44.097.

Na classe LMP2, os dois treinos foram liderados pelo Morgan-Nissan #26 da equipe G-Drive Racing. No primeiro a equipe marcou #1:51.004 com Roman Rusinov ao volante. No segundo 1:50.401, também pelas mãos de Rosinov.

A Porsche dominou as duas seções na categoria GTE-PRO. Na primeira o #91 do trio Pilet/Bergmeister/Tandy marca 1:58.981. Na segunda bateria o #92 de Holzer/Makowiecki/Lietz fez 2:00.057.

Para Hartmut Kristen, chefe do programa motorports da Porsche, o dia de hoje foi de experimentos. "Hoje nós nos concentramos na variedades de pneus que estão disponíveis, além do trabalho de set-up de costume. Não houve problemas significativos. Parece tudo certo para a classificação e a corrida.”

Protótipos Zytek dominam treinos do ELMS

A supremacia da Morgan nos treinos do WEC, não se refletiu na série Europeia. Nas duas seções de treinos, os melhores tempos foram obtidos por protótipos Zytek. Os trabalhos começaram com o #38 da equipe Jota Motorsports impulsionado por Harry Tincknell, Filipe Albuquerque e Simon Doland, com o tempo de 1:51.041.

Em segundo o #43 Newblood by Morand Racing, que compete com um Morgan-Judd, pilotado por Christian Klien, Gary Hirsch e Romain Brandela, marcou 1:51.066. Em terceiro e quarto, os dois carros da Greaves Motorspors. O #28 marcando 1:51.746, seguido pelo #41 com 1:51.816.

As classes GT foram dominadas pelas Ferrari da equipe SMP Racing. Na classe GTE o #72 de Andrea Bertolini, Viktor Shaitar e Sergey Zlobin foi mais de meio segundo mais rápido que a Ferrari da equipe AF Corse Ferrari n º 55 de Michele Rugolo, Matt Griffin e Duncan Cameron. A equipe JMW Motorsport terminou a sessão em terceiro lugar. Na classe o #71 Kirrill Ladygin, Aleksey Basov e Luca Persani foi o mais rápido.

Na segunda seção, a equipe foi outra, mas o carro não. Desta vez o melhor tempo ficou com o #41 da equipe Greaves Motorsports com 1:49.499, seguido pelo Morgan da equipe Newbloodd com 1:49.925.

Na classe GTE a Ferrari #55 da equipe AF Corse, conseguiu o tempo de 1:58.842 e na GTC o #96 do Team Ukraine 2:01.177.

