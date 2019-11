João Paulo de Oliveira vence segunda etapa na SuperGT japonesa

Um publico aproximado de 90 mil pessoas no autódromo japonês de Fuji, palco da segunda etapa da SuperGT japonesa, principal categoria de gran turismo do Japão. Em uma corrida que aconteceu de tudo, rodadas, batidas quebras e toques. O brasileiro João Paulo de Oliveira largando da pole, se aproveitou da liderança e conseguiu abrir em relação ao segundo colocado, mas a diferença não se manteve quando na quarta volta um Lamboghini da classe GT300 rodou e bateu forte na barreira de proteção. O acidente ocasionou a entrada do carro de segurança.



Confira os melhores momentos da corrida em Fuji:

O brasileiro que compete pela equipe Impul, com o modelo GTR-R da Nissan, uma das principais equipes da SuperGT japonesa, onde as corridas são realizadas no formato de longa distancia, com isso existe uma dupla de pilotos para cada carro. João Paulo de Oliveira faz dupla com o japonês Hironobu Yasuda que quando esteve no carro conseguiu manter a liderança da corrida. A dupla liderou maior parte da corrida.

A SuperGT japonesa, categoria disputada no formato multiclasse e com corridas de longa duração sendo corridas 500 e mil quilômetros. Na GT500 categoria mais forte, participam as fábricas japonesas nesse ano Lexus, Honda e Nissan. Na GT300 os carros semelhantes aos GT3, e participam equipes japonesas, mas com marcas não japonesas como Lamborghini, Porsche, Mercedes, Ferrari.

A dupla da Impul subiu ao pódio pela segunda vez consecutiva, com a vitória nos 500km de Fuji a dupla lidera o campeonato com 31 pontos. A próxima corrida será no circuito de Autopolis.