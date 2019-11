Asian Le Mans Series parte para a Tailândia

A temporada 2014 do Asian Le Mans Series nem começou e a organização trabalha contra o tempo para a abertura do certame no dia 20 de Julho no circuito de Inje na Coréia do Sul. Um novo traçado está sendo construído na Tailândia, o circuito de Buriam

Idealizado por Hermann Tilke a nova pista tem 4700 metros e substitui o autódromo de Zhuhai que estava agendado originalmente para os dias 24 e 26 de outubro. Em entrevista ao site Sportcar365 Mark Thomas promotor do Asian LMS revela mais detalhes do novo traçado.

“Nós conversamos com os nossos amigos na Tailândia para ir ao novo circuito de Buriram para 2015", afirma Mark. "Mas quando nós ouvimos sobre a situação de Zhuhai, pensamos em organizar uma corrida na Tailândia ainda este ano. "

As divergências com a pista chinesa de Zhuhai começaram com problemas com a organização do CTCC, campeonato chinês de carros de turismo. “Agora temos um calendário ainda mais emocionante", diz Thomas. "Do ponto de vista do marketing, é um programa completo. Vamos em cinco países asiáticos, e quatro têm circuitos Grau 1” da FIA. Vamos andar em alguns lugares muito bons. Isso define uma base muito boa para onde queremos ir no futuro. " Finaliza.

Calendário Asian LMS para 2014:

Inje Autopia (Coréia do Sul): 20 de Julho

Fuji (Japão): 31 de agosto

Shaghai (China): 12 de outubro

Buriram (Tailândia): 23 de Novembro

Sepang (Malásia): 7 de dezembro,

OnRoak Automotive confirma participação na classe LMP3

A nova classe LMP3, para protótipos CN. Estreia este ano na Asian LMS, para incentivar equipes e novos pilotos a OAK Racing, por meio da OnRoak Automotive vai inscrever dois Ligier JS 53 EVOs na futura categoria.

Além dos carros os melhores pilotos ao final do campeonato terão direito a um teste com o novo Ligier JS P2 na última etapa do campeonato na Malásia no dia 8 de Dezembro.

Para Jacques Nicolet, presidente da Onroak, a adição dos LMP3, agrega ainda mais visibilidade ao campeonato. "Estou muito feliz com a decisão do ACO de permitir que o Asian LMS aceite Protótipos CN, que fornece um trampolim para a classe LMP2 e as 24 horas de Le Mans. O Ligier Asian Challenge segue o mesmo caminho, incentivar o desenvolvimento deste nova categoria.” Completa.