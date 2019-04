Felipe Massa não se intimida com críticas após GP da Espanha

Felipe Massa não se sente intimidado por críticas no GP da Espanha, o brasileiro que competiu muitos anos pela Ferrari e que em 2014 compete pela Williams, onde tenta mostrar serviço a bordo do carro da equipe no qual trabalha para desenvolver e melhorar o desempenho para as próximas etapas.

Na Espanha, Massa se classificou em nono, enquanto o companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas conseguiu classificar na quarta posição. Durante a corrida largou bem como tem mostrado em todas as corridas até o momento, porém com imprevistos Massa terminou em 13º na corrida.

Com o resultado fora da zona de pontuação o piloto brasileiro enfrentou críticas, mas disse não se preocupar com as críticas. "O foco é a próxima corrida e fazer um trabalho melhor. Estou acostumado com a pressão", acrescentou o piloto brasileiro em entrevista ao site Motorsport.

A Williams está estudando o desempenho do GP da Espanha para entender o desgaste excessivo de pneus que o piloto enfrentou na corrida. "Eu acho que a única mudança foi a temperatura", Explicou Massa. "Com a pista mais fria, algo não funcionou para mim." Acrescentou o piloto brasileiro.

O próximo Grande Prêmio será em Monaco no dia 25 de abril, o tradicional circuito de rua recebe a Fórmula desde 1950, Felipe Massa está em 12º no campeonato de pilotos com apenas 12 pontos.