Jota Sport vence as quatro horas de Imola

A vitória da equipe Jota Sport, por si só já seria especial depois do acidente que sofreu na primeira etapa do ELMS em Silverstone há algumas semanas, enquanto liderada. Na prova, Simon Dolan acabou perdendo o controle do carro e batendo faltando pouco tempo para o encerramento.

O que seria uma grande decepção foi o início de uma recuperação para deixar o carro pronto para participar da etapa de SPA do Mundial de Endurance, visando uma melhor preparação para as 24 horas de Le Mans que acontece em Junho.

Ainda no treino classificatório o Zytek #38 marcou 1:33.974 pouco mais de meio segundo em cima do segundo colocado o Morgan #46 da equipe Thiriet by TDS Racing. Já na largada Harry Tincknell impôs um ritmo forte e sempre foi seguido de perto pelo Signatech Alpine #36, que pleiteava um bom resultando na prova, já que em 2013 foi em Imola o primeiro pódio da equipe.

A disputa entre os dois LMP2 predominou pelas primeiras horas da prova, que também foi liderada pelos demais carros da classe. Em determinado momento o ritmo do Morgan #46, parecia indicar que estariam repetindo a vitória de Silverstone, mas estratégias diferentes de pit-stop botaram o Morgan #43 na dianteira faltando poucas voltas para o fim.

Porém possíveis problemas com o sistema de pressão de combustível fizeram Christian Klien parar a menos de 5 minutos do final, deixando o caminho livre para Simon Dolan, se redimir do incidente em Silverstone e vencer a etapa italiana. A pilotagem agressiva de Felipe Albuquerque também merece ser destacada. O Português que é piloto da Audi, está competindo no ELMS para ganhar quilometragem para as 24 horas de Le Mans.

O segundo lugar foi do Oreca #24 da equipe Sebastien Loeb Racing que também se beneficiou dos problemas enfrentados pelo #43. O piloto Capillaire, superou o #36 da Alpine e surpreendeu a todos já que não era apontada como uma das favoritas da prova. A equipe Alpine acabou perdendo 15 segundos já que o carro de segurança passava na reta principal bem na hora que o carro estava saindo dos boxes.

Em quarto e quinto respectivamente ficaram o Zytek #41 da equipe Greaves Motorsports e o #46 da TDS Racing, que teve problemas em seu sistema de freios, mas com o resultado se mantem na liderança do campeonato. A equipe aproveitou a etapa de Imola para lançar as cores do novo Ligier JS P2 que a equipe vai usar em Le Mans. Os testes com o novo carro devem começar esta semana em Magny-Cours Além do abandono surreal do #43 o #48 da equipe Murphy Prototypes também não completou a prova com problemas no câmbio.

Na classe GTE, vitória surpreendente para a Ferrari #72 da equipe Russa SMP Racing de Andrea Bertolini, Sergey Zlobin e Viktor Shaitar, com uma pilotagem agressiva de Bertolini, que superou nas voltas finais a Ferrari #81 da Kessel Racing, que liderou praticamente toda a prova. Thomas Kemenater piloto do #81, não conseguiu esconder sua insatisfação no pódio.

A Ferrari dominou também as primeiras posições na classe GTC. O #60 da equipe Formula Racing dos pilotos Johnny Laursen, Mac Kikkel e Andrea Piccini, superou as duas Ferrari da equipe SMP Racing, e faturou a primeira vitória da equipe na temporada. A próxima etapa do ELMS será entre os dias 19 e 20 de Julho no ótimo traçado de Red Bull Ring, na Áustria.

Tempos da seção classificatória

Resultado final da prova