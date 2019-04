Felipe Massa satisfeito com pontos obtidos no GP de Mônaco

Se nos treinos para o GP de Mônaco, Felipe Massa teve o azar de se envolver em um acidente com o piloto da Caterham, Marcus Ericsson, o que lhe custou a 16º posição no grid de largada para a prova monegasca, a corrida foi de superação e bons resultados.

Ainda na largada o brasileiro conseguiu subir três posições e ainda herdou a posição de Sebastien Vettel que teve problemas com o cambio da sua RBR, ficando na 12º anda na primeira fase da prova.

Com a intervenção do Safety Car e com uma estratégia ousada o brasileiro optou por ficar na pista mesmo com os pneus supermacios desgastados que duraram incríveis 45 voltas. Depois da troca acabou caindo para o 11º lugar e se beneficiou dos abandonos de Bottas, Gutiérres além dos incidentes com Raikkonen e Magnussen, o que lhe deu a 7º posição.

“Estou muito feliz com o sétimo depois de iniciar na 16º posição. Tomei alguns riscos quando mudei de estratégia quando o carro de segurança entrou. Eu aproveitei o máximo as oportunidades, já que os meus adversários se envolveram em acidentes. Muitas coisas poderiam ter acontecido por isso estou contente que tudo deu certo. Um fim de semana difícil se transformou em algo positivo.” Disse.

Com o resultado o brasileiro ocupa a 11º posição no campeonato com 18 pontos, superando Kimi Raikkonen com 17. A próxima etapa do mundial de F1 será no Canadá, entre os dias 6 e 8 de Junho.