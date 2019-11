Fernando Alonso será homenageado durante as 24 horas de Le Mans

Todos os anos grandes esportistas e personalidades que de alguma maneira ajudam no desenvolvimento do automobilismo são homenageadas em Le Mans. Para a edição 2014 Allan McNish e Fernando Alonso são alguns dos agraciados.

Allan McNish, que é tri-campeão do WEC será o mestre de cerimonias do evento, um porta voz. Será o responsável pela condução do carro madrinha que leva o troféu pelas ruas da cidade bem como obrigações a serem definidas pela organização da prova.

Já Alonso bi-campeão da F1 será o responsável pela bandeirada inicial da prova. Além dos atletas o antigo chefe de equipe da Corvette Doug Fehan será laureado com o “Espírito de Le Mans”, troféu dado a pessoas que destacaram na prova. O nome de Alonso é uma homenagem a escuderia italiana que tem 14 carros presentes este ano.

Oreca atualiza modelo 03 para fazer frente aos Morgan

A Luta pela liderança na classe LMP2, vai além da briga entre pilotos e equipes. Nos bastidores os fabricantes se enfrentam para conquistar novos clientes e fidelizar os que já tem. Nós últimos anos a Oreca , com seu competente modelo 03, viu a rival OnRoak , braço manufatureiro da OAK Racing a roubar vitórias e principalmente clientes. É nesta batalha que a equipe atualiza seu LMP2 e o batiza de 03-R

Por meio do seu Facebook, a KCMG, mais nova cliente da Oreca, postou fotos da nova frente do carro, mais alta na região dos faróis, o que lembra os antigos HPD que competiam na classe LMP1 no WEC e Le Mans até o ano passado. Ainda não foi confirmado se todas as equipes que competem com o modelo irão utilizar a nova frente. Além da KCMG, Sabastien Loeb Racing, SMP Racing, Millennium Racing, Race Performance e Murphy Prototypesvão competir em Sarthe com os modelos 03.

Em entrevista ao site Dailysportscar.com Matt Howson declarou que os chassis Morgan são tecnicamente melhores do que os utilizados pela equipe. Já que competiu com ambos os equipamentos além de conhecer tanto os pneusDunlop, quando Michellin.

"Os dois carros não são realmente muito diferentes", ele admite. "Eles são da mesma escola, baseados nos protótipos Pescarolo mas toda a metodologia por trás deles é um pouco diferente. O Oreca definitivamente tem mais downforce. O Morgan sempre me passou a impressão de mais velocidade em linha reta. Agora, voltando a pilotar um Oreca não é tanto trabalho duro se readaptar, mas é apenas um estilo diferente de dirigir. Você tem mais downforce, mas você também tem mais resistência. "