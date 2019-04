Forza Rossa espera autorização da FIA para ingressar na Fórmula 1

Além do já anunciado e confirmado ingresso da Haas Formula, do americano Gene Haas, no mundial de Fórmula 1, outra equipe tenta sua entrada no grid da categoria máxima, e esta é a Forza Rossa, negociante de carros de passeio da Ferrari na Romênia. Porém, assim como quase nenhum detalhe da equipe veio a tona para o público, há ainda o fato de que eles precisam ter seu pedido de inscrição aprovado pela FIA.

O diretor da Forza Rossa Ferrari, Bogdan Sonea, declarou para a publicação romena Gandul que: "a Forza Rossa emitiu um dossiê e agora estamos esperando uma resposta formal da FIA sobre uma futura participação no campeonato. Forza Rossa é o nome da requisitante, mas o nome da equipe que entrará na Fórmula 1 ainda não foi decidido".

Apesar da falta de detalhes sobre o projeto, um ponto já foi decidido: o também romeno Colin Kolles, ex-chefe de equipe da Force India e da HRT, foi confirmado como o chefe do novo projeto. Além disso, se especula muito sobre quais serão os parceiros técnicos da nova equipe, no qual a Ferrari seria a escolha mais óbvia, devido as relações com a fábrica de Maranello, porém rumores ligam os romenos a Renault e inclusive a Dacia, uma fabricante de carros de baixo custo.

Quanto ao parceiros técnicos, Sonea manteve uma posição neutra, dizendo: "Não posso falar sobre isso, quanto mais confirmar ou negar estes rumores".