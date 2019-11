Dodge Viper sofrerá mudança de cores para as seis horas de Watkins Glen

Para a próxima rodada do Tusc, as seis horas de Watkins Glen, a equipe SRT, que voltou a se chamar Dodge, vai disputar a corrida com a cores clássicas da marca que foram usadas a alguns anos.

Foi com esta pintura que os Dodge Viper venceram no geral as 24 horas de Daytona em 2000, a classe GTS no mesmo ano em Le Mans e os campeonatos da Alms em 1999 e 2000. Para a prova os Viper #91 e #92 serão pilotados por Marc Goossens, Jonathan Bomarito e Kuno Wittmer.

OAK inicia desenvolvimento do Ligier LMP1 para 2015

Um dos destaques da classe LMP2 em Le Mans este ano, o novo Ligier JS P2, terá uma versão LMP1-L que deve estar pronta até o início de 2015.

Durante a prova Jacques Nicolet dono da OAK Racing e ONROAK Automotive, deixou claro que vai oferecer opções de protótipos para as 3 classes (P1, P2 e P3).

"O projeto começou a mais de um ano," revela o chefe de equipe Philippe Dumas em entrevista ao Sportscar365. ”Com certeza, teremos logo novidades, e estamos esperando mudanças nas regras da classe”. "Jaques quer construir algo forte após o sucesso e consolidação do novo LMP2. Mas precisamos entender o que vai acontecer no futuro próximo, e definitivamente o que acontecerá na classe LMP2 no WEC no próximo ano."

Ao contrário do que se pensa a construção de um LMP1 é bem mais complexa se comparada aos modelos da classe P2. “É definitivamente uma quantidade enorme de trabalho para alterar um LMP2 para LMP1, já que não é um projeto fácil principalmente nas questões que envolvem consumo de combustível. É outro mundo. Não quero dizer que é fácil colocar um carro LMP2 na pista porque não é. Mas é algo que estamos mais acostumados."

A opção pela classe LMP1-L seria óbvia tanto pelos custos, já que sem o apoio de uma montadora é praticamente inviável participar da classe LMP1-H. "Seria bom competir na LMP1-L temos mais pessoas e mais relacionamentos com fabricantes, como uma equipe júnior. Mas no meu ponto de vista, não quero fazer como fez a Rebellion Racing. É uma quantidade enorme de dinheiro, é um projeto grande"

"Nós realmente precisamos pensar sobre o conceito junto com o ACO e a FIA, até por que pessoas como Jacques Nicolet e Hugues de Chaunac (dono da Oreca), não tenho um bom pressentimento sobre LMP1-L."