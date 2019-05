Felipe Massa surpreende e conquista a pole na Áustria

Demorou cinco anos para Felipe Massa conquistar novamente uma pole, e hoje na Áustria essa espera acabou, o brasileiro conseguiu sua última pole no GP do Brasil de 2008, e a última pole do Brasil foi de Rubens Barrichello em 2009, curiosamente também em Interlagos. E a última vez que a Williams formou uma primeira fila, foi em 2003 no GP da Alemanha, com Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher.

Mas a maior ironia foi entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, o Alemão precisou tirar o pé logo após a rodada que Lewis Hamilton deu na curva Castrol, onde ocasionou uma bandeira amarela.

No Q1, Hamilton liderou, seguido de Kvyat e Rosberg. Nenhuma surpresa entre os eliminados que foram os mesmos de sempre, Adrian Sutil, Esteban Gutierrez, Jules Bianchi, Kamui Kobayashi, Marcus Ericsson e Max Chilton.

Já no Q2, tivemos surpresas, Jenson Button e Sebastian Vettel não conseguiram se classificar para o Q3. O Alemão já não vinha bem desde os treinos livres e amargou a 12° posição, enquanto Jenson Button ficou em 11°, 5 posições atrás de seu companheiro de equipe.

Logo no início do Q3, Valtteri Bottas encaixou uma ótima volta, e parecia que a pole ficaria com o Finlandês, já que Rosberg não conseguiu superar o tempo, Hamilton nem tempo tinha e ainda rodou na sua única volta rápida, porém quando o cronômetro zerou o Brasileiro Felipe Massa conseguiu superar o seu companheiro e assumiu a ponta, Bottas ainda ameaçava e vinha com uma boa volta, porém errou no último setor.

Confira o grid de largada para o Gp da Áustria:

1) Felipe Massa (Williams) 1m08s759

2) Valtteri Bottas (Williams) 1m08s846

3) Nico Rosberg (Mercedes) 1m08s944

4) Fernando Alonso (Ferrari) 1m09s285s

5) Daniel Ricciardo (Red Bull) 1m09s466

6) Kevin Magnussen (McLaren) 1m09s515s

7) Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1m09s619

8) Kimi Raikkonen (Ferrari) 1m10s795

9) Lewis Hamilton (Mercedes) - Sem Tempo

10) Nico Hulkenberg (Force India) - Sem Tempo

11) Jenson Button (McLaren) 1m09s780

12) Sebastian Vettel (Red Bull)1m09s801

13) Pastor Maldonado (Lotus)1m09s939

14) Jean-Eric Vergne (Toro Rosso)1m10s073

15) Romain Grosjean (Lotus)1m10s642

16) Sergio Pérez (Force India)1m09s754*

17) Adrian Sutil (Sauber)1m10s825

18) Esteban Gutiérrez (Sauber) 1m11s349

19) Jules Bianchi (Marussia)1m11s412

20) Kamui Kobayashi (Caterham)1m11s673

21) Marcus Ericsson (Caterham)1m12s673

22) Max Chilton (Marussia)1m11s775*

* Pilotos perderam 5 posições.