Montadora americana divulga que Corvette C7.R GTE está disponível para equipes de clientes

Depois da vitória no último final de semana nas 6 horas de Glen, válida pelo TUSC, a Corvette anuncio que vai oferecer seu mais novo modelo o C7.R para equipes de clientes que queiram disputar, o TUSC, WEC, ELMS e Asian LMS.

Até o momento a única equipe interessada é a Larbre Competition que desde 2011 competia com o modelo americano. Para a atual temporada o time dirigido por Jack Leconte vem competindo com um Morgan LMP2 no ELMS.

A expectativa é que o carro seja aceito na classe GTE-AM, destinada primeiramente a modelos com 1 ano de vida, no caso 2013. Esta é intensão de Doug Fehan um dos diretores da Corvette para que uns números maiores de pedidos sejam realizados.

"Nosso lobby é que o carro seja aceito na classe GTE-Am ", disse Doug Fehan para o site Sportscar365. "Meu sentimento era de que não seria aceito. Nós estamos dependendo de um ok da ACO. "

O homem forte da Corvette Racing continua otimista sobre o fato de que Larbre possa alinhar um C7.R na classe GTE-Pro no WEC ou no ELMS na classe GTE. "Cabe ao Jack saber o que fazer " Fehan continua. "Obviamente, podemos disponibilizar o carro para competir tanto no WEC, quanto no ELMS, basta ele decidir. "

Primeira lista prévia para as 6 horas de Austin revela novidades

A próxima etapa do Mundial de Endurance acontece apenas nos dias 19 e 20 de Setembro, mas a direção do WEC, já revelou a primeira lista prévia de equipes que irão disputar a prova, em paralelo a etapa do TUSC. Até o momento 31 carros estão confirmados.

Em relação a última etapa regular do WEC, as 6 horas de SPA, algumas boa mudanças estão pelo menos confirmadas no papel. Na classe LMP1, a estreia do Lotus que vai rivalizar com a Rebellion Racing na sub-classe LMP1-L. O time que realizou a poucos dias as primeiras voltas com o novo carro vai alinhar apenas 1 LMP1.

Já na LMP2, que sofreu uma debandada de equipes para o ELMS, É esperada a estreia do Dome S103 pelas mãos da equipe Strakka Racing, além da Millennium Racing que vai alinhar 2 Oreca 03. Nas classes GTE-PRO e GTE-AM, as equipes permanecem as mesmas. Abaixo a lista prévia.

Lista preliminar para as 6 horas de Austin.