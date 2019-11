Porsche North América com resultados mediados em Mosport

A Porsche ousou na estratégia, porém não contava com um ritmo forte dos adversários, principalmente para os modelos americanos Corvette e Viper. O melhor carro da marca a pontuar na classe GTLM foi o #991 de Richard Lietz e Nick Tandy.

Nick Tandy começou e terminou a corrida com o #911. A dupla optou por manter os pilotos em turnos de 1 hora para ganhar tempo nos pits assim Richard Lietz correu no “meio” da prova de duas horas e 45 minutos. Tandy voltou para a última parte da prova. A estratégia, juntamente com duas paradas sem erros deram a equipe a quinta posição.



O segundo carro da equipe o #912, que teve como primeiro piloto Patrick Long acabou em oitavo lugar. O americano entregou o carro para seu companheiro Michael Christensen em quarto lugar. Após a parada e com a ajuda negativa do tráfego o #912 acabou na nona posição. O Porsche #17 da equipe Falken Tires acabou na oitava posição.

Richard Lietz comenta que o tráfego e a pista curta foram um dos grandes adversários de todas as equipes. " Mosport é uma pista de corrida curta e a quantidade de carros influenciou nos nossos resultados. Tentei desviar do tráfego, não perdendo tempo, então eu fiquei muito feliz com o resultado. Ainda temos que melhorar o equilíbrio, um pouco, mas fizemos o nosso melhor. Tivemos a chance de disputar com os primeiros, mas não somos rápidos o suficiente”.

Dempsey Racing planeja participação no WEC em 2015

A Dempsey Racing planeja um salto em termos de corridas para 2015. Depois do seu segundo ano competindo em Le Mans com o Porsche 911, o time liderado pelo ator / piloto Patrick Dempsey tem como meta em 2015 participar além do TUSC do Mundial de Endurance.

O 911 RSR que a equipe usou em Le Mans foi alugado pela Proton Competition para o restante da temporada 2014, porém não é descartada a participação do piloto e sua estrutura na etapa de Texas do WEC.

“Fizemos um acordo com a Protonpor ProSpeed, o que é bom. Rudi [Penders] e Chris Reid [proprietário da equipe chegaram a um acordo lá, o que é perfeito ", disse Joe Foster chefe da equipe ao site Sportscar365. "Nós ainda podemos fazer algumas etapas do WEC [este ano], você nunca sabe, mas eu acho que o cenário mais provável, assim Patrick poderá se adaptar ao com um setup diferente do que o de Le Mans. " Completou.

Para o próximo ano as conversas com a Porsche já conversaram. Se tudo der certo a equipe deve alinhar o 911 na classe GTE-AM. “Tivemos reuniões com Porsche na semana passada aqui nos EUA, além da Porsche na Alemanha sobre o interesse deles da nossa participação em corridas na Europa. Nós ainda precisamos buscar mais parceiros para que isso aconteça, mas esperamos estar envolvidos na Europa e nos EUA.” Finalizou.