50 carros são esperados para a etapa do TUSC em Indianápolis

A TUSC volta a competir entre os dias 24 e 25 de Julho em Indianápolis. Esta será a estreia da pista no TUSC e para a grande maioria das equipes oriundas da extinta ALMS. Para o evento as 4 classes de carros estarão na pista, o que resultará em um grid com 50 entradas até o momento.

Sem grandes mudanças na classe de protótipos, além piloto chinês Ho-Pin Tung que será parceiro deGustavo Yacaman no Morgan da equioe OAK Racing. O DeltaWing, que sofreu um incêndio no Canadá não vai participar da prova. O Corvette DP #31 Marsh Racing volta a corridas depois do acidente que deixou Boris Said sem condições de guiar. No entanto, Said não deve participar da prova, já que está se recuperando dos ferimentos que sofreu em algumas das suas costelas. Os pilotos do carro serão anunciados nos próximos dias.

Na classe PC Jack Hawksworth fará sua estreia no campeonato, no lugar de Alex Tagliani, no #08 RSR Racing que compete Oreca FLM09, Tagliani foi suspenso pela IMSA por uma corrida após um acidente durante os testes em Watkins Glen. John Martin, por sua vez, fará sua segunda partida consecutiva no Starworks Motorsport com o #7. Já James French, fará dupla com David Ostella no #38 da Performance Tech.

Os carros da classe GTLM, bem como os da GTD permanecem sem alterações de pilotos.

Lista para Indianápolis.

Viper com novas cores para Indianápolis

As belas cores que adornaram os Viper da equipe Dodge nas últimas duas etapas, receberam uma atualização. Para a próxima etapa que será realizada no circuito de Indianápolis a equipe vai adotar as cores do seu mais novo patrocinador, a TI Automotive, empresa que desenvolve fluídos automotivos.

O novo layout de cores estará presente somente no Viper #91 de Marc Goossens e Dominick Farnbacker. Para o #93 de Juno Wittmer e Jonathan Bomarito as cores vermelhas com listras brancas irão permanecer.

"É emocionante ver a TI Automotive, que é um grande parceiro acreditar em nossa equipe, e estamos ansiosos para trabalhar com eles como um parceiro para o restante da temporada 2014", disse Ralph Gilles, presidente e CEO da SRT Motorsports, Chrysler Group LLC. "Como parte do patrocínio, uma pintura exclusiva foi criada para o #91”