Raikkonen comenta sobre sua temporada e declara: "Estou me preparando para o próximo ano"

Recebendo muitas críticas por parte da imprensa e tendo um rendimento abaixo do esperado em sua volta à Ferrari, Kimi Raikkonen comentou sobre suas atuações e declarou que continuará correndo na mesma intensidade, pois não busca nenhum objetivo na atual temporada.

Vendo seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, conquistar pontos importantes nas últimas corridas, o finlandês reconheceu que não atendeu às expectativas mas confirmou que este ano está conhecendo o carro e voltando ao ritmo para disputar o título na próxima temporada.

"Eu estou satisfeito com o meu desempenho esse ano, estou conhecendo o carro e aos poucos voltando ao ritmo de correr pela Ferrari. Sei que muitos estão decepcionados com o meu trabalho mas preciso me adaptar para não cometer os mesmos erros no ano que vem, e não vejo uma mudança radical em dois ou três meses. Preciso trabalhar para lutar pelo título em 2015.", declarou o piloto.

O campeão de 2007 ressaltou o apoio da Ferrari em sua volta à escuderia e afirmou que confia plenamente no trabalho dos engenheiros. Após receber muitas críticas, a equipe mudou as características de seu carro e confirmaram que continuarão com o mesmo design para 2015, notícia que animou Kimi.

"Eu confio na Ferrari e eu sei que eles estão trabalhando duro para deixar o carro novamente entre os melhores da categoria, então é por isso que estou confiante sobre o próximo ano. Estarei acostumado com o carro e garanto que vou lutar para trazer vitórias importantes para a equipe.", foram as palavras de Raikkonen.

A Fórmula 1 está em suas tradicionais férias e volta no dia 24 de agosto com o GP da Bélgica. O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, lidera a temporada, seguido do seu companheiro de equipe Lewis Hamilton.