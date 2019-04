“Falta coragem para a Sauber” afirma Monisha Kalterborn

Com apenas um ponto na atual temporada da F1, a veterana Sauber amarga uma das suas piores temporadas desde que surgiu na F1 em 1993. Com a 10º posição no Mundial de Construtores, a situação está se tornando inviável, segundo o diretor da equipe Monisha Kalterborn.

"No desenvolvimento que fizemos, talvez tenhamos que mudar certas formas de pensar e ficar mais agressivos", disse ela em entrevista ao site Racer.com. "Temos de ter mais coragem de pensar de maneiras diferentes. Eu acho que há potencial neste carro, temos que desvendar melhor seus problemas e entender como ele funciona. Temos as ferramentas, temos que trabalhar com recursos que possuímos, e principalmente, precisamos de mais coragem de fazer as coisas" declarou.

Um dos fatores que estariam levando a Sauber a este péssimo desempenho seria o fato da grande parte dos componentes do carro estarem sendo feito pela própria equipe ao invés da Ferrari, que fornece motores e demais peças.

“Eu acho que o que é diferente tenha nos colocado em uma situação como a da equipe Willians de alguns anos atrás. Nós acabamos não dependendo tanto em trabalhar em conjunto com outras equipes, já que fazemos vários componentes nós mesmos e isto não está dando o resultado que planejamos”, destacou Monisha.

"É aí que temos que mudar, talvez nossos modos de penar. Com todas as exigências e complexidades no carro poderíamos cooperar com outra equipe. Mas isso não é a mais coisa importante. Temos que ser primeiramente mais agressivos, em direção ao nosso carro e no desenvolvimento. É aí que precisamos ter um pouco mais de coragem" finalizou.